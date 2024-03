Nesta quinta-feira (28), o Novorizontino irá enfrentar o Palmeiras, inaugurando a sua participação na semifinal. O Tigre está fazendo uma campanha histórica no Paulistão, enfrentou grandes times paulistas e eliminou o São Paulo, nas quartas de finais. Entretanto, não é surpresa o excelente desempenho do clube, visto que eles têm se desenvolvido e tendo destaques nos últimos anos, em outros campeonatos.

CAMPANHA NO PAULISTÃO

O Novorizontino fez uma campanha promissora no Paulista, ainda na fase de grupos, somou seis vitórias, entre elas contra o Corinthians e o Santos, empatou quatro vezes, incluindo o 1x1 no jogo com o Palmeiras e foi derrotado duas vezes, pelo outro semifinalista da competição, o RB bragantino e o Inter de Limeira. No total, somou dezesseis gols feitos e dez gols sofridos, os nomes de destaque no time do interior são o atacante, Jenison e o meia Rômulo.

A semifinal contra o São Paulo ocorreu de forma inédita, o Tigre jogou fora de casa e apesar do favoritismo ao clube paulista, não se abalou e realizou uma partida equilibrada e técnica. Segundo o técnico do time, Eduardo Baptista, eles já vinham estudando o tricolor desde o início do campeonato. O primeiro e o segundo tempo resultaram em empate e precisou seguir para os pênaltis e foi nesse momento que o Novorizontino venceu, assegurou a sua vaga na semifinal e seguiu invicto contra os grandes de São Paulo.

CAMPANHA NO BRASILEIRÃO

Não é surpresa o bom desempenho do time do interior no Paulistão, pois ao longo dos anos, desde 2010, eles já vêm subindo consecutivamente em diversas competições, como o Brasileirão. No ano de 2023, o Novorizontino não subiu para o série A, devido a falta de um ponto para o acesso, mas terminou em quinta colocação.

REFUNDAÇÃO

Em março de 1973, foi fundado por funcionários de uma fábrica, o Pima Futebol Clube na cidade de Novo Horizonte, porém ao decidir inscrever o clube na terceira divisão do campeonato paulista, o até então presidente do clube, o gaúcho, Arneldo, teve que mudar o nome e a partir desse momento nasceu o Grêmio Esportivo Novorizontino, “Grêmio” em homenagem ao time de Porte Alegre. As cores, preto e amarelo do time do interior, era uma homenagem as cores da fábrica.

Em 1990, o clube chegou a semifinal do Campeonato Paulista contra o Bragantino, porém não levou a vitória. Para infelicidade dos moradores de Novo Horizonte, nove anos depois, em 1999, o time encerrou as suas atividades no futebol, se afundando em crises e deixando uma lacuna na cidade do interior.



Entretanto em 2010, foi fundado o Grêmio Novorizontino, com a missão de retornar o futebol profissional na sua cidade e no mesmo ano já se inscreveu para participar do Campeonato Paulista. Em 2012, o Tigre jogou pela primeira vez a série B do campeonato paulista e em 2016, jogou a primeira divisão do Paulistão.

Em 2018, com o técnico Silas, ex-jogador do São Paulo e ex-técnico do Avaí, Grêmio e Flamengo, conquistou a vaga para a série D do campeonato brasileiro. Desde então, o time viveu fortes emoções, em 2020 subiu para série C; Em 2021 para série B, mas em 2022, o time não teve um bom desempenho, rebaixou para série A2 do Campeonato Paulista e permaneceu na série C.

No ano de 2023, surgiu um nome que alavancaria o tigre, Eduardo Baptista, filho de Nelsinho Baptista, ex-treinador do antigo Grêmio Esportivo Novorizontino que disputou a semifinal do paulista 1990. No ano, o time mudou de forma drástica, teve um ótimo desempenho nos campeonatos, voltou a série A do paulistão e por um ponto, não subiu para série A do brasileirão, ficando na quinta colocação.

PRÓXIMOS PASSOS

Na próxima quinta-feira, o Novorizontino, após uma campanha incrível na competição, marca a sua história com semifinal, no formato mata-mata, contra o Alviverde paulista e encara a possibilidade de jogar a sua primeira final no campeonato desde sua fundação. O jogo ocorrerá no Allianz Parque, as 21h35.