Durante a tarde dessa quinta-feira (18), o Vasco anunciou seu décimo reforço para a temporada 2024. O volante Hugo Moura é o novo jogador do clube carioca.

Ele chega em empréstimo com obrigação de compra juntamente ao Athletico Paranaense, em acordo que prevê investimento superior aos R$ 10 milhões por parte do cruzmaltino para ter seu passe em definitivo ao final do ano.

Um volante de marcação

Em suas passagens por Coritiba e Athletico-PR, Hugo ficou marcado por sua característica mais defensiva e pouca intimidade com o jogo de associação.

Teve boa temporada pelo Coritiba, apesar do rebaixamento. Pelo Athletico, viveu alguns bons momentos, mas sem nunca se firmar totalmente como titular da equipe paranaense.

Aparente fechamento da janela

Ao que tudo indica, Hugo será o último reforço do Vasco da Gama para essa janela de transferências interestadual, que se encerra na próxima sexta-feira (19).

A tendência é que já esteja à disposição de Ramón Díaz e sua comissão para o clássico diante do Fluminense, no sábado (20).

Mais detalhes

Hugo é o terceiro volante anunciado pelo Vasco em 2024. Ele se junta a Juan Sforza e Pablo Galdames nessa lista. Ele usará a camisa de número 25 pelo clube, conforme revelado em seu vídeo de apresentação nas redes oficiais.

50% de seu passe ainda pertence ao Flamengo, maior rival do Vasco e clube pelo qual foi revelado. Com isso, dos mais de R$10 milhões que serão pagos ao Vasco pela sua vinda, metade irá aos cofres do rubro-negro.

Ainda não houve coletiva de apresentação para o atleta, mas ao que tudo indica, esta será na próxima semana, já após a sua estreia. Esse tem sido um modus-operandi comum do Vasco em relação às suas contratações em 2024.