O Vasco sofreu a sua primeira derrota no Brasileirão Série A nesta quarta-feira (17) em confronto diante do Red Bull Bragantino por 2 a 1, válido pela 2ª rodada do campeonato. As alterações de Ramón Díaz melhoraram o desempenho da equipe, mas não foram suficientes para impedir a derrota.

No entanto, o assunto que mais dominou a entrevista coletiva consistiu nas análises do VAR divulgadas pela CBF em relação aos lances polêmicos de Vasco 2-1 Grêmio, ocorrido no último domingo, na abertura do Brasileirão. Ao ser questionado sobre a situação, o técnico do Vasco reclamou que mulheres estejam na cabine do VAR interpretando lances do futebol masculino.

"Com relação aos árbitros, não podemos falar muito. Tem o VAR. Na última partida, em casa, uma senhora, uma mulher, interpretou um pênalti de outra maneira. O futebol é diferente. Principalmente de que o VAR seja decidido por uma mulher. Acho que é complicado, porque o futebol é tão dinâmico, tanta pressão, tão rápido, com decisões tão rápidas. Hoje não sei se o árbitro num pênalti em nosso ponta. Que bate e leva, não sei também se foi pênalti.

No término da coletiva, as imagens da Vasco TV mostraram Ramon Díaz se dirigindo aos jornalistas afirmando que foi mal interpretado, refazendo a frase inicial e pedindo desculpas pela interpretação.

"Se interpretou algo mal da minha declaração. Quero pedir desculpas. Me pareceu que o que eu quis dizer é que uma só pessoa não pode tomar uma decisão tão importante como é a participação do VAR no futebol. Se se interpretou mal, peço desculpa, mas não é minha intenção."

O lance em questão consiste no debate entre o árbitro da partida e a supervisora do VAR, Daiane Muniz, sobre possível falta do zagueiro Rodrigo Ely em cima de Galdames.

"No segundo gol deles, recuamos e não pressionamos. Ele teve muita facilidade para finalizar. Se tivéssemos feito Temos coisas que temos que melhorar. E em relação à arbitragem, já falei, é difícil. Porque o VAR toma decisões. Na última rodada, foram muitos erros de arbitragem. Isso tem que melhorar."

Análise sobre a derrota contra o RB Bragantino

Ramón Díaz também fez uma análise sobre a derrota diante do Red Bull Bragantino e apontou que ficou satisfeito com o desempenho da equipe em Bragança Paulista.

"O primeiro gol foi um gol meio de sorte deles, não com muita criação, mas um gol meio raro, meio difícil. Mas depois o Vasco reagiu, tivemos uma atitude incrível. Nós fomos buscar, pressionamos, atacamos bem, criamos situações. Inclusive chegamos ao gol com jogada muito boa, boa criação. Eu acho que estamos analisando bem que o Vasco vai crescer. Está crescendo, está crescendo em sua forma, em seu estilo. Nós estamos felizes porque nós competimos muito bem."