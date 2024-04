Na noite deste sábado (20), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro perdeu por 3 a 0 para o Atlético-MG na Arena MRV. E logo após o término da partida o treinador da Raposa Fernando Seabra e alguns atletas concederam entrevistas para a imprensa.

“Tomamos gol no começo, mas mesmo assim continuamos em cima, mas depois deixamos a guarda cair, tomamos o segundo, e no finalzinho tomamos o terceiro. O grupo lutou do começo ao fim, não faltou garra, agora é descansar e terça-feira tem um jogo muito importante”.

Fala, Ramiro!

“A gente tem que ver onde a gente estar errando. A gente não tem time, não tem trabalhado para perder da forma que foi, principalmente no primeiro tempo. De cabeça quente é difícil falar, só pedir desculpas pelo placar. A gente está envergonhado do que fez, então é fechar a boca agora e ter humildade para dar a volta por cima”.

Fala, Marlon!

“É muito difícil jogar contra uma equipe qualificada com uma diversidade de três gols. Quando as coisas não saem como a gente quer, tem que internalizar friamente, momento de olhar para si mesmo, reconhecer o que errou hoje, porque o Cruzeiro não é esse time que jogou hoje, mas é um time que luta sempre”.

Análise feita pelo treinador

“Foi um primeiro tempo muito abaixo, sobretudo nas questões de agressividade. Tanto em diminuir as construções do Atlético por trás, algo que não fugiu do que a gente esperava do que fosse acontecer em relação a posicionamento. Principalmente, nas abordagens de lado de campo”.

“A gente esteve mais lento mentalmente, menos agressivo, e proporcionamos ao Atlético algumas jogadas que eles têm forte e são de qualidade. Cruzamento de pé trocado do Scarpa, ruptura pelo lado contrário. Coisas que estávamos preparados, mas que, infelizmente na situação do jogo, não agimos da melhor forma possível”.

Problema defensivos

“O Machado vinha treinando na posição do Romero, que foi expulso, e ele (Machado) teve a oportunidade de iniciar o jogo. A gente tem a nossa avaliação e análise de desempenho dos jogadores. Em relação à defesa estava havendo uma melhora de coordenação e desempenho individual. Hoje, tivemos dificuldade de defesa de área que entram nessa análise para as próximas situações”.

Mudança de postura na segunda etapa

“Trouxemos uma resposta para o segundo tempo para ter mais agressividade e ajuste nas abordagens dos passes que iam para o corredor lateral. Para conseguir competir mais com o adversário. A gente conseguiu tirar mais cruzamentos, roubar bolas no ataque. Infelizmente, precipitamos algumas escolhas em bolas roubadas que poderiam gerar mais chances de gol”.

Próxima rodada

O Cruzeiro encara o Vitória no Mineirão, às 16 de domingo (28) pela quarta rodada do Brasileirão.