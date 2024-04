Nesta quarta-feira (17), o Fortaleza recebeu o Cruzeiro na Arena Castelão pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O Leão empatou contra a Raposa por 1 a 1, com gols de Hércules e Mateus Vital. Ambas as equipes seguem invictas na competição, somando 4 pontos em duas rodadas.

HÉRCULES ABRE O PLACAR NO PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo foi equilibrado, com ambas as equipes tendo chances de marcar. Rafa Silva teve uma oportunidade para a Raposa, mas sua cabeçada foi defendida por João Ricardo. O Fortaleza abriu o placar com um belo gol de Hércules, após um escanteio cobrado por Pochettino. O Cruzeiro reagiu e quase empatou com João Marcelo após um escanteio de Lucas Silva. Próximo ao fim do primeiro tempo, Arthur Gomes realizou uma bela jogada e fez um passe para trás, encontrando Rafa Silva, que finalizou, mas acabou errando o chute e a bola foi para fora, desperdiçando a chance de empate do Cruzeiro.

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza

SEGUNDO TEMPO COM EMOÇÕES E GOL DE EMPATE

O segundo tempo foi mais do Cruzeiro, que acabou criando as melhores chances. Aos 18 minutos, Matheus Pereira achou um lindo passe pra Gabriel Veron que acabou perdendo uma grande oportunidade para empatar o jogo para o time mineiro. Mais tarde, João Ricardo fez uma grande defesa em uma cabeçada de Rafael Elias. O Fortaleza também teve suas oportunidades, e em um chute de Lucero, o zagueirão João Marcelo salvou em cima da linha o que seria o segundo gol do tricolor.

Próximo ao fim da partida, o Cruzeiro ficou com um jogador a menos após a expulsão de Lucas Romero, que interrompeu um contra-ataque do Fortaleza. Apesar da desvantagem numérica, o time celeste não desistiu e conseguiu empatar aos 43 minutos, com Mateus Vital, após uma linda jogada de Robert pela ponta direita.

Na última jogada da partida, o Cruzeiro quase virou o placar com um chute do próprio Mateus Vital, autor do gol de empate, mas João Ricardo fez outra defesa crucial.

PRÓXIMOS JOGOS

O Fortaleza enfrentará o Altos nas quartas de final da Copa do Nordeste, no Castelão, no domingo (21), às 19h. Enquanto isso, o Cruzeiro enfrentará o Atlético Mineiro na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV, no sábado (20), às 21h.