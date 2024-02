Na noite deste sábado (03), em clássico válido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro Módulo I, o Cruzeiro venceu o Atlético-MG pelo placar de 2 a 0 fora de casa. Os gols da raposa foram marcados por Zé Ivaldo e João Pedro.

Primeiro tempo marcado pelos ânimos exaltados

Os 45 minutos iniciais representaram muito bem o que tem sido o dérbi mineiro ultimamente, um jogo picado, de muita disputa física, porém movimentado. A etapa faltosa e com cinco cartões amarelos, não refletiu nos trames ofensivos da partida.

Do lado do galo, a melhor chance saiu dos pés de Paulinho aos 15 minutos, após uma transição ofensiva rápida, em passe de Gustavo Scarpa, o atacante alvinegro cortou Willian e saiu cara a cara com Rafael Cabral que fez uma linda defesa, evitando assim, que Atlético saísse na frente do placar.

Já o cabuloso, apostou em chutes de fora da área, além de contra-ataques, tendo como principal arma seu camisa dez, Matheus Pereira. O meia-atacante ameaçou a meta de Éverson duas vezes com arremates de longa distância, mas nada que mexesse no placar.

Apesar das oportunidades, o principal personagem do primeiro tempo acabou sendo o árbitro do jogo, Paulo Cesar Zanovelli. O árbitro FIFA optou por uma arbitragem mais rígida, interpretando qualquer contato como faltoso, o que irritou os jogadores e fez com que o jogo ficasse muito truncado.

Foto: Divulgação/Atlético-MG

Brilha a estrela celeste

No segundo tempo as duas equipes estavam muito pouco inspiradas ofensivamente.

Até que aos 82 minutos, em bola alçada na área por Marlon, Zé Ivaldo coroou sua partida impecável, cabeceando a bola pro fundo da rede, livre de marcação, na segunda trave.

Após abrir o placar, o Cruzeiro comandado por Nicolás Larcamón, optou por jogar no contra ataque, opção essa, que deu resultado quatro minutos após o primeiro gol celeste.

Em passe incisivo de Matheus Pereira, João Pedro que veio do banco, saiu mano a mano com Éverson, e deslocou o goleiro do Atlético, dando números finais ao clássico.

Classificação

Com 3 pontos somados, o Cruzeiro ultrapassou a Tombense e assumiu a liderança do grupo A, com 7 pontos.

Já o Atlético ainda dorme na liderança do grupo mesmo com a derrota. Porém o Villa Nova só depende de si para ultrapassar o galo, visto que possui um jogo a menos e o mesmo número de pontos.

Próximo Jogo

Na próxima rodada o Atlético visita o Athletic Club, na quinta-feira (08), às 21h. Já o Cruzeiro recebe o Patrocinense, na sexta-feira (09), às 16h30.