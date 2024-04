Internacional vence viagem exaustiva e irregularidades no gramado para orgulho de Coudet

O Internacional tinha uma missão na partida desta quinta-feira (25), vencer o Delfín para sonhar de vez com briga pela classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O grupo, que além da viagem cansativa superou o gramado para conquistar a vitória por 2 a 1.

O técnico Coudet falou na entrevista coletiva sobre o cansaço enfrentado pelo viagem. O time precisou voltar ao Brasil por não ter a liberação de passar pelo espaço aéreo peruano e só chegou ao destino na madrugada da própria quinta-feira.

Para complicar, o gramado, apesar de verde, não estava em condições ideais, lamentou Chacho. O mesmo citou que estava pintado para camuflar as irregularidades, o que dificultava a troca de passes e criação de jogadas. Ainda assim, o time conseguiu passar por cima de todo cansaço e adversidades no campo para orgulho de Coudet

“Era uma vitória muito necessária, quase incondicional. Precisávamos dela. Estou feliz pelo esforço que fizeram. Adaptamos-nos a distintas maneiras. Quando os jogadores estão dispostos, é muito mais fácil. O mais importante era o resultado e conseguimos”, disse o treinador.

O comandante lamentou que a finalização que resultou em gol, foi um dos poucos lances de perigo dos rivais e não deixou chances para o goleiro do Internacional, porém, reforçou a entrega colorada para sair com os três pontos.

“Jogar a Sul-Americana parecia um estadual fora de casa, mas com outra responsabilidade. Muito difícil, mas o grupo está bem. Ainda precisamos mais sorte. O único chute pegou uma bomba terrível. Foi um golaço. Criamos muitas situações e ganhamos aqui”, completou Coudet.

Com o resultado, o Inter chega a cinco pontos e está em segundo lugar do Grupo C da Sul-Americana.

Na próxima rodada, o Inter enfrenta o Real Tomayapo. No dia 7 de maio, às 21h, no IV Centenário, na Bolívia. Antes, volta a focar no Brasileirão. No domingo, o time encara o Atlético-GO, às 20h, no Beira-Rio.