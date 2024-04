Ainda sem vencer na Copa Sul-americana, o Internacional volta a campo na noite desta quinta-feira (25), às 23h, para encarar o Delfín-EQU, no estádio Jocay. O adversário ocupa a segunda posição no Grupo C, com quatro pontos conquistados.

Além de se recuperar na competição, o Colorado quer deixar para trás a derrota sofrida para o Athletico-PR no último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e reencontrar o caminho das vitórias.

Pela Sula, o Inter ainda não venceu. Em dois jogos, a equipe empatou fora de casa com o Belgrano-ARG, que lidera a chave com cinco pontos, e com o Real Tomayapo-BOL em pleno Beira-Rio, ambos por 0 a 0.

No momento, o time gaúcho ocupa o terceiro lugar do grupo, com dois pontos conquistados. Em caso de vitória, o clube iguala a pontuação do Belgrano e volta à briga pelo primeiro lugar. Um empate pode deixar a disputa pela liderança complicada.

Se o Internacional sair derrotado, o Delfín-EQU assume a liderança e abre cinco pontos de vantagem em relação aos brasileiros, o que colocaria o Colorado em situação delicada no torneio.

Na Sul-americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo tem vaga garantida nas oitavas de final da competição. O segundo colocado passa para uma fase eliminatória em que enfrenta os times que terminaram em terceiro lugar nos grupos da Libertadores.

Donos da casa passam por crise em 2024

Em 2023 o Delfín-EQU teve apenas uma derrota no Campeonato Equatoriano e terminou a competição em quarto lugar. Porém, na atual temporada, a equipe passa por um momento de turbulência dentro de campo.

O clube tem apenas uma vitória na competição nacional, não vence há seis partidas e ocupa a 14ª posição, com apenas seis pontos. O alento tem sido o desempenho na Copa Sul-americana.

Na competição internacional, os equatorianos eliminaram o Deportivo Cuenca-EQU na fase pré por 5 a 2, e na fase de grupos, levaram a melhor sobre o Real Tomayapo-BOL e empataram com o Belgrano-ARG, mantendo a invencibilidade no torneio.

Colorado quer evitar marca negativa

Disputando a Sul-americana pela oitava vez na história, o Inter busca, além da vitória no duelo de logo mais, evitar que uma marca ruim se repita depois de 31 anos nas competições da América do Sul.

Caso não consiga os três pontos, a equipe gaúcha irá repetir o feito negativo que aconteceu na Libertadores de 1993, quando ficou os três primeiros jogos sem vencer. Na ocasião, o time terminou eliminado na primeira fase, em último lugar do grupo 4.

Além disso, outro fator joga contra o Colorado. A equipe não conquista uma vitória no Equador há 17 anos. A última vez que o time brasileiro triunfou fora de casa foi em 2007, quando venceu o Emelec pela fase de grupos da Libertadores.

De lá pra cá, foram disputados seis jogos em terras equatorianas, com cinco empates e uma derrota para a LDU, na Recopa Sul-americana de 2009. Por outro lado, esse revés foi o último que o Inter sofreu contra clubes do Equador.

Além dos cinco empates como visitante, o Internacional venceu cinco partidas em seus domínios, construindo uma invencibilidade que dura 14 anos. O confronto de logo mais contra o Delfín será o primeiro entre as equipes na história, e o sétimo time do Equador que o Colorado jogará contra.

Adversário busca triunfo inédito

Fundado em 1989, o Delfín-EQU chegou às competições internacionais pela primeira vez somente em 2018, quando disputou a Libertadores. De lá pra cá, o clube chegou à competição em outras duas oportunidades e, desde 2022, garantiu vaga na Copa Sul-americana.

Nesse pouco tempo, o mais longe que a equipe chegou foi a fase de oitavas de final pela principal competição da América do Sul, em 2020. Foi também nesse mesmo ano que os equatorianos encararam times brasileiros pela primeira vez.

Na ocasião, o Delfín-EQU enfrentou o Santos na fase de grupos, e perdeu os dois jogos. O mesmo se repetiu quando o clube encarou o Palmeiras na fase seguinte, com direito a uma goleada por 5 a 0 no Allianz Parque.

Contra o Internacional, o time busca vencer um adversário brasileiro pela primeira vez em sua curta história nas competições sul-americanas. A possibilidade de abrir distância para um dos favoritos ao título é uma das motivações da equipe para hoje a noite.

Mandante vai com alterações no ataque

Guilherme Duró, técnico do Delfín, deve manter quase todo time que entrou em campo na última rodada do Campeonato Equatoriano, que empatou em 1 a 1 com o Macará. A única alteração deve ser no ataque.

Angulo, um dos vice-artilheiros da Copa Sul-americana com três gols, volta ao time titular depois de não ter entrado em campo na última sexta-feira (19) e assume a vaga no lugar de Michel Mieles.

Provável escalação: Heras; Cuero, Gariglio, Goitea e Elordi; Reyes, García, Castro e Miño; Angulo e Alman.

Inter vai ao Equador cheio de mudanças

Apesar da situação crítica na fase de grupos, o treinador Eduardo Coudet deve poupar diversos titulares para a partida diante do Delfín. Da equipe que deve começar o jogo, apenas o goleiro Rochet, e os atacantes Wesley e Borré devem permanecer em relação ao último jogo do Brasileirão.

A defesa e o meio campo devem ser praticamente todo composto por jogadores reservas. A única dúvida fica na disputa entre Rômulo e Thiago Maia, que brigam pela vaga para atuar ao lado de Gustavo Prado e Bruno Gomes.

Provável escalação: Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Bernabei; Rômulo (Thiago Maia), Gustavo Prado, Bruno Gomes e Wesley; Lucca e Borré.

Arbitragem

Árbitro: Michael Espinoza (PER);

Assistente 1: Coty Carrera (PER);

Assistente 2: Alberth Alarcon (PER);

VAR: Milagros Arruela (PER).