Internacional decepciona e Real Tomayapo arranca ponto historico na Sul-Americana

Na noite desta quarta-feira (10), o Internacional, recebeu o Club Deportivo Real Tomayapo, da Bolívia, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2024.

Após uma partida intensa de 90 minutos no Estádio Beira-Rio, as duas equipes terminaram em empate sem gols. Na primeira etapa, os anfitriões dominaram as oportunidades, porém nem o Colorado nem os visitantes conseguiram converter em gols. O mesmo continuou no segundo tempo, com nenhuma das equipes conseguindo garantir a vitória, ambos segue sem vencer na competição.

O time de Eduardo Coudet fez uma atuação abaixo do esperado e colecionou gols perdidos contra o Real Tomayapo, da Bolívia, que joga pela primeira vez uma competição internacional. A noite colorada terminou com vaias e protestos no estádio.

Primeiro tempo

Contrariando as expectativas, o Inter não conseguiu exercer sua ofensividade contra um adversário frágil. Borré, estreando no Beira-Rio, teve pouca participação no jogo. A equipe de Coudet parecia ansiosa e nervosa em campo. Os cruzamentos foram utilizados em excesso, porém sem sucesso. Thiago Maia tentou duas vezes de fora da área, e Alario ameaçou de cabeça, colocando certa pressão sobre Galindo. Por outro lado, o Real Tomayapo adotou uma postura defensiva, explorando bolas longas e contra-ataques rápidos. Graneros e Noble finalizaram com perigo, exigindo defesas de Rochet.

Segundo tempo

Coudet optou por fazer alterações, trazendo Bustos e Mauricio para os lugares de Igor Gomes e Alario. O cenário do jogo se complicou ainda mais com a lesão de Alan Patrick aos três minutos, substituído por Lucca devido a um desconforto na coxa esquerda. Borré teve uma oportunidade clara de marcar, mas foi impedido por uma defesa milagrosa de Galindo. Um gol de Lucca aos 18 minutos foi anulado devido a uma falta de Borré no goleiro. Apesar do nervosismo e da ansiedade, a equipe conseguiu exercer uma forte pressão nos momentos finais do jogo. Lucca acertou a trave, Mallo perdeu uma chance clara na área, e Wesley desperdiçou uma oportunidade de frente para o gol, além de outras chances perdidas. No final, uma atuação decepcionante resultou em fortes vaias no Beira-Rio, com o Tomayapo conquistando um resultado histórico.

COMO FICAM

Assim, com o resultado da partida, o Internacional fica na segunda colocação do Grupo C da competição continental, com dois pontos, um atrás do líder, Delfín, do Equador, enquanto o Club Deportivo Real Tomayapo, amarga na última posição, com somente um ponto conquistado.

O próximo compromisso do Colorado será contra o Bahia, no sábado (13), na estreia do Campeonato Brasileiro.

Já os bolivianos entram em campo novamente na quarta-feira (24), contra o Belgrano, da Argentina.