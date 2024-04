O Internacional conquistou sua primeira vitória na Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (25), a equipe derrotou o Delfín por 2 a 1, em Manta, no Equador, pela terceira rodada do Grupo C da competição. Com o resultado, os gaúchos subiram para a segunda posição, com cinco pontos, enquanto o Delfín, com quatro, ficou em terceiro.

Vitória Colorada

O jogo começou bem lento e com poucas chances para ambas as equipes, mas aos 34 minutos do primeiro tempo, o Inter abriu o placar com um belo gol de Wesley, após bom passe de Renê. Foi o primeiro gol do clube nesta edição da Sul-Americana.

Na segunda etapa, aos seis minutos, o Inter ampliou com um pênalti convertido por Borré, após Goitea acertar a mão na bola dentro da área. Esse foi o primeiro gol do colombiano com a camisa colorada.

O Delfín, por sua vez, reagiu imediatamente, com Luís Castro diminuindo o placar após um cruzamento pela direita.

Apesar da pressão dos equatorianos no resto do jogo, o Inter se manteve seguro defensivamente e garantiu a vitória. Nos acréscimos, Lucca quase ampliou ao acertar uma bomba no travessão.

Próximos jogos

O Internacional volta a campo neste domingo (28), às 20h, no Beira Rio, contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro.

Na Copa Sul-Americana, os colorados voltam a campo somente no dia 7 de maio, às 21h, para enfrentar o Club Deportivo Real Tomayapo, na Bolívia.

Já o Delfín joga segunda (29), às 21h, contra o El Nacional, fora de casa, pelo Campeonato Equatoriano.

Na Sula, a equipe vai até a Argentina para enfrentar o Belgrano, no dia 9 de maio, às 19h.