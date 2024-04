Na noite desta quinta-feira (25), o São Paulo venceu o Barcelona de Guayaquil pelo placar de 2 a 0, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores 2024, no Estádio Banco Pechincha no Equador. Os gols do confronto foram marcados por Calleri e Alisson.

São Paulo abre o placar no começo e domina primeira etapa

Foto: Divulgação/São Paulo

Mostrando a suas características, Zubeldía em sua primeira partida no comando já colocou por água baixo o tão utilizado esquema com três zagueiros nos últimos jogos, optando por uma linha de quatro, com dois zagueiros e dois laterais de ofício, deixando, e no setor ofensivo colocando quase força máxima, com Ferreirinha, André Silva, Calleri e Luciano, deixando a clara visão de que iria em busca da vitória.

E logo nos primeiros minutos a expectativa se cumpriu, o tricolor paulista foi para cima e conseguiu implementar um grande volume de jogo, e logo aos quatorze minutos, após uma espetacular jogada de André Silva saindo de trás e um excelente cruzamento de Ferreirinha, Calleri de cabeça abriu o placar, fazendo jus ao grande domínio que os visitantes tinham do jogo até o momento.

Após o gol, o São Paulo continuou tendo grande controle do jogo, mas chegando aos minutos finais os donos da casa conseguiram se encontrar, criando jogadas e conseguindo diversos escanteios, mas que acabaram não gerando perigo de fato e levando a vitória tricolor até o intervalo.

Barcelona cria grandes chances, mas tricolor mata a partida e sai vencedor

Foto: Divulgação/São Paulo

Diferentemente do primeiro tempo, os equatorianos voltaram para a segunda etapa dispostos a correr atrás do resultado e utilizaram todas as suas forças em busca do gol, mas assim como em diversos outros jogos neste temporada, o goleiro Rafael teve uma atuação brilhante, fazendo diversas defesas espetaculares, que evitaram um gol precoce dos mandantes logo no início do segundo tempo.

E quando o gol dos adversários parecia cada vez mais perto, o São Paulo teve um escanteio a seu favor por volta dos sessenta e cinco minutos , na bola parada o goleiro Burrai errou a saída de bola, socando-a no pé de Alisson dentro da área, com demonstrou frieza tirando do arqueiro e ampliou o placar para o tricolor.

E se uma reação era complicada, depois de mais um gol tomado o Barcelona não conseguiu ter reação, devolvendo o controle da partida para a equipe paulista, que por sua vez, controlou o jogo e garantiu a sua primeira vitória na Libertadores.

Tabela

O São Paulo com esta vitória agora soma seis pontos conquistados sobre para a vice-liderança do Grupo B, estando atrás apenas de Talleres que conquistou sete até o momento.

O Barcelona de Guayaquil ainda não venceu na competição e mantém o seus dois pontos conquistados, estando na terceira colocação do grupo, que conta com Cobresal na última colocação.

Próximos Compromissos

O São Paulo volta a campo nesta segunda-feira (29), em que terá um grande confronto com seu rival Palmeiras, no MorumBIS, ás 20h. O duelo é válido pela quarta rodada do Brasileirão 2024.

O Barcelona de Guayaquil volta aos gramados neste domingo (28), no qual enfrentará a tradicional equipe do Emelec, no Estádio George Capwell Banco del Austro, ás 20h. O confronto é válido pela décima rodada da Liga Equatoriana.