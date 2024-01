Mirassol e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, (23), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2024.

O "Maião" deve contar com casa cheia para o confronto. Segundo o Mirassol, todos os ingressos para a partida já estão esgotados, nesse que é o primeiro jogo da equipe como mandante na temporada.

Mozart quer imposição de sua equipe para sair com resultado positivo

O Mirassol começou a competição com um empate frente a Ponte Preta no Estádio Moisés Lucarelli, pelo placar de 1 a 1.

O técnico Mozart aprovou a atuação de seus comandados e espera um jogo impositivo de sua equipe para sair com um resultado positivo contra o time da capital paulista.

"O importante é a nossa recuperação e preparar o jogo da melhor forma possível. Tenho certeza de que vamos chegar bem na terça-feira e dentro da nossa casa é importante que a gente se imponha, o que é uma característica do nosso time", disse o comandante em coletiva de imprensa após o confronto.

Para enfrentar o São Paulo, a equipe não deve ter grandes mudanças em relação aquela que enfrentou a Macaca no último sábado. Com o empate na primeira rodada, o Mirassol ocupa a segunda posição do Grupo C, com um ponto.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Lucas Gazal, Luiz Otávio e Marcelo; Neto Moura, Gabriel e Danielzinho; Fernandinho, Dellatorre e Negueba.

Foto: Divulgação/Mirassol FC

Thiago Carpini deve fazer mudanças, e novato pode ganhar chance logo de cara

O São Paulo começou sua campanha batendo o Santo André pelo placar de 3 a 1 no Estádio do MorumBIS, também no sábado, em confronto que marcou a estreia do técnico Thiago Carpini no comando do Tricolor.

Atual campeão da Copa do Brasil, o São Paulo além de disputar o Campeonato Paulista neste início de temporada, também terá uma decisão no dia 4 de fevereiro, quando enfrente o rival Palmeiras em confronto que vale o título da Supercopa do Brasil.

Até lá, a equipe além de enfrentar o Mirassol, também enfrenta a Portuguesa, em casa, e tem um clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em jogo que antecede a decisão da Supercopa. Pensando nisso, Carpini deve poupar grande parte de seus principais jogadores nas próximas duas rodadas, visando principalmente os clássicos.

Arboleda, Rafinha, Moreira, James Rodríguez e Michel Araújo, que não enfrentaram o Santo André na primeira rodada, seguem de fora por estarem realizando um trabalho de controle de carga.

Além de não poder contar com Rafinha e Moreira, ambos laterais-direitos, o outro lateral da equipe, Igor Vinícius, também deve ser preservado para o confronto contra o Mirassol. Com isso, existe a possibilidade do garoto Igor Felisberto, lateral-direito de apenas 16 anos que ganhou grande destaque durante a campanha do Tricolor na Copinha, ganhar sua primeira chance na equipe profissional.

Lucas Moura, que foi destaque na estreia com vitória do Tricolor, será poupado e o recém chegado Ferreirinha deve assumir a vaga no time titular. Além dele, o também recém chegado Luiz Gustavo pode pintar na vaga de Alisson, enquanto Ferraresi, recuperado de grave lesão no joelho, pode receber oportunidade na zaga.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Rafael; Igor Vinícius (Igor Felisberto), Diego Costa (Nahuel Ferraresi), Alan Franco e Welington; Pablo Maia e Alisson (Luiz Gustavo); Luciano, Wellington Rato (Erick) e Ferreirinha; Calleri (Juan).

Foto: Divulgação/São Paulo FC

Arbitragem

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Auxiliares: Evandro de Melo Lima e Denis Matheus Afonso Ferreira

VAR: Marcio Henrique de Gois