Salgueiro domina Santa Cruz no Sertão e se classifica para final do Pernambucano

INCIDENCIAS: Jogo de volta válido pela semifinal do Campeonato Pernambucano 2017, realizado no Cornélio de Barros, em Salgueiro

Pela partida de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano 2017, Salgueiro e Santa Cruz duelaram nos embalos da noite desse sábado (22), no estádio Cornélio de Barros. Amplamente superior em campo, o time sertanejo venceu com autoridade por 2 a 0, com os gols sendo de Rodolfo Potiguar e Jean Carlos, ambos no segundo tempo.

Com o resultado positivo dentro de casa, o Carcará se classifica para a final do Estadual pela segunda vez na história, decidindo pela primeira com o apoio da torcida. A Cobra Coral, agora, vai voltar suas atenções para outra decisão, a semifinal da Copa do Nordeste ante o Sport, que se garantiu na finalíssima contra o Tricolor do Sertão ao despachar o rival Náutico.

Salgueiro melhor, mas sem sucesso nas finalizações

Precisando do resultado, o Salgueiro tratou logo de ir para cima em busca do primeiro gol. O time sertanejo contava com os vários erros de passe do Santa Cruz, até que Valdeir, após bela jogada individual, chutou de fora da área para grande defesa de Júlio César, que colocou para fora. Logo depois, Valdeir, também de longe, arrematou e a bola passou raspando a meta do goleiro coral.

Após começo avassalador, o jogo começou a perder qualidade técnica, com muitas faltas dos dois lados, que foram as únicas oportunidades das duas equipes, sempre com as cobranças de Anderson Salles pelo Santa e de Moreilândia pelo Carcará. Mesmo com isso, pouco perigo foi oferecido para os arqueiros.

Incentivados pela torcida, os anfitriões que tinham as principais ações ofensivas. Em uma delas, depois de cruzamento, o artilheiro Willian Lira fez pivô para Valdeir que, sempre perigoso, mandou uma bomba para boa defesa do camisa 1. Aos 36, finalmente a resposta do Mais Querido, quando Everton Santos recebeu na área e chutou cruzado. A bola raspou a trave, dando um susto em Mondragon.

A primeira etapa terminou com o mandante ainda em cima e sem dar espaços ao visitante que, acuado, se defendia como podia. Foi assim que Daniel cruzou e Willian cabeceou fraco, mas ainda assim a pelota quase entrou, contudo Júlio evitou o gol e fez com que os primeiros 45 minutos iniciais acabassem sem gols.

Domínio recompensado com gols e Carcará classificado

A volta do intervalo não mudou o panorama do que havia acontecido na primeira etapa, principalmente pelo fato do técnico Eutrópio mexer no meio ao colocar Elicarlos no lugar de Pereira, recuando ainda mais o time. Se aproveitando disso, Moreilândia bateu da entrada da área, a bola desviou em Álvaro e por pouco não entrou.

Aos 20, nova chance da equipe da casa. Toty mandou uma bomba de longe, Júlio César desviou e a bola ainda bateu no travessão, indo para fora dando um susto. Na cobrança de escanteio, o lateral Daniel só escorou e Rodolfo Potiguar deu um chute forte, estufando as redes e abrindo o placar no Sertão.

O Santa Cruz se mostrava perdido em campo e não demorou muito para que o Carcará ampliasse o placar. Depois de cobrança de falta, a bola sobrou para Jean Carlos, que tinha acabado de entrar. De bico, ele apenas encostou ao fundo do barbante, fazendo assim o resultado que dava a classificação direta à equipe.

O jogo seguiu com domínio do mandante, que ficava mais próximo do terceiro gol que o Santa do primeiro. Anderson Salles, que fez vários gols de falta no campeonato, ainda teve a última chance para o clube tricolor no último minuto, mas Mondragon fez uma defesa brilhante, impedindo o lance e classificando seu time para a final do Estadual.