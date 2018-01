Guia VAVEL do Campeonato Gaúcho 2018: Caxias

(Foto: Divulgação/S.E.R. Caxias do Sul)

Nessa quarta-feira (17) o Caxias faz sua estréia no Campeonato Gaúcho de 2018 - em partida que será disputada às 20h30 no Estádio Centenário - contra o atual campeão, o Novo Hamburgo. Fundado em 1935, a Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul aposta na força do fator local para alcançar o segundo título estadual de sua história. Mandando os seus jogos no Centenário, que tem capacidade para pouco mais de 20 mil torcedores, o time da serra sonha, e quem sabe reviver, a maior glória de seus 82 anos de existência, quando há 18 anos atrás, sob o comando do técnico Tite, conseguiu superar o Grêmio de Ronaldinho Gaúcho na final e levar o troféu para casa.

Campanha no Gauchão 2017

A ótima campanha do Caxias no Campeonato Gaúcho do ano passado certamente é motivo de otimismo e esperança para o clube e a torcida. Depois de fazer uma primeira fase convincente e garantir a terceira posição na tabela de classificação, o time caxiense se deparou com nada menos do que um clássico Ca-Ju logo nas quartas de final. E o resultado não poderia ter sido melhor: duas vitórias em dois jogos. Na semifinal, era hora de enfrentar o poderoso Internacional. Após ter perdido por 1 a 0 no Beira-Rio, a equipe grená devolveu o placar no Centenário, mas acabou sendo eliminada nos pênaltis. Apesar dessa frustração, o Caxias ficou em 3° lugar na colocação final do Gauchão, garantindo o título de Campeão do Interior, e jogando um futebol ofensivo, elogiado pela maioria dos jornalistas da imprensa esportiva.

(Foto: Geremias Orlandi / Divulgação)

Expectativa para o Gauchão 2018

Ainda que sonhe com a possibilidade do título, o Caxias tem plena consciência do grande favoritismo da dupla Gre-Nal. E é por isso que a diretoria e o técnico Luís Carlos Winck mantêm o discurso de que o estadual servirá como base para fortalecer o time para a principal competição do ano, o Campeonato Brasileiro da Série D. Além de aumentar o entrosamento dos jogadores neste início de temporada, o objetivo é ir o mais longe possível não só no Campeonato Gaúcho como também na Copa do Brasil, assim aumentando o valor das premiações financeiras nesse primeiro semestre. Isso daria mais poder para o clube ir ao mercado e qualificar o plantel, visando a vaga na Série C nacional, que não disputa desde 2015. Na pré-temporada, o Caxias realizou dois jogos-treinos, nos quais venceu o Tubarão-SC por 4 a 3 e o Sindicato dos Atletas do RS por 2 a 0. Já nos amistosos contra dois futuros adversários do Gauchão 2018, os resultados não foram tão animadores. Empate em 0 a 0 com o Veranópolis e derrota por 1 a 0 para o São José.

Destaques

Alguns velhos conhecidos da torcida foram recontratados, como o goleiro Lúcio, os zagueiros Jean e Laércio, o volante Marabá e o meia Diego Miranda, além do atacante Túlio Renan. O meia Rafael Gava, de 24 anos, que estava no Londrina e foi dispensado, é a típica contratação de ocasião, pois chegou sem custos financeiros. Porém, o grande destaque fica por conta do centroavante João Paulo, de 32 anos. O jogador, que foi campeão gaúcho no ano passado com o Novo Hamburgo marcando 6 gols no torneio - alguns desses decisivos, como na semifinal contra o Grêmio e na final contra o Internacional - era fundamental no esquema de jogo da equipe do Vale dos Sinos. O atacante chegou a disputar a Série B em 2017 pelo rival Juventude, mas teve poucas oportunidades de entrar em campo e marcou apenas um gol. Agora a outra metade da cidade caxiense espera que a história seja bem diferente vestindo a camiseta grená.

João Paulo com a camisa do Caxias (Foto: Divulgação / S.E.R. Caxias)

Treinador

Se existe alguém que atualmente tem créditos com a torcida e dirigentes do Caxias, essa pessoa é o técnico Luís Carlos Winck. Depois de ter realizado um ótimo trabalho no comando do "Bepe" no primeiro semestre de 2017, o treinador de 55 anos conquistou a aprovação da torcida grená. No comando do Caxias, teve um aproveitamento de 60,2%, além dos títulos da Copa Larry Pinto de Faria e Campeão do Interior. Depois de uma passagem rápida pelo Criciúma, Winck retorna com autonomia para montar o elenco e planejar a temporada 2018. O treinador revela sentir-se em casa no clube grená e afirma que o apoio da torcida deverá ser fundamental nas pretensões do clube. O principal desafio é tentar no mínimo igualar a sua própria campanha no último Campeonato Gaúcho, onde chegou até a semifinal e só parou nas penalidades máximas diante do Internacional.