Guia VAVEL do Campeonato Gaúcho: Brasil de Pelotas

Foto: Divulgação / G. E. Brasil

Grêmio Esportivo Brasil, popularmente conhecido como Brasil de Pelotas ou Xavante, é um clube esportivo brasileiro fundado em 7 de setembro de 1911, localizado na cidade de Pelotas, interior do Rio Grande do Sul. Tem como sua casa o estádio Bento Freitas, carinhosamente apelidado de "A Baixada", onde vem sendo palco de grandes feitos do clube.

O primeiro campeão gaúcho da história

Após ser tri-campeão Citadino de Pelotas, o clube recebeu um novo desafio em 1919: o primeiro campeonato gaúcho da história. E, logo de cara, fez história. Embalado pelos 3 títulos e vindo numa crescente cada vez maior, o Xavante viajou 16 horas em um navio a vapor de Pelotas a Porto Alegre para disputar a tão sonhada decisão da competição, que foi contra o Grêmio. E essa viagem toda não foi por acaso. O Brasil passou por cima do favoritismo do time tricolor e aplicou uma goleada de 5x1, se tornando o primeiro clube a levantar a taça do campeonato estadual.

Foto: Reprodução / Site Oficial G. E. Brasil

Essa conquista também possibilitou que o clube disputasse o primeiro campeonato brasileiro da história, que teve também os campeões estaduais dos outros estados: Fluminense (RJ) e o Paulistano (SP). A equipe de São Paulo foi a que ficou com o título naquela edição.

A péssima campanha no estadual de 2017

O Brasil de Pelotas não teve sucesso no campeonato gaúcho do ano passado. Foi ao contrário, o clube quase foi rebaixado na competição. Mesmo com o belíssimo desempenho no campeonato brasileiro de 2016, que deu o acesso para a segunda divisão, o Xavante não demonstrou esse desempenho no estadual. Terminou apenas na 10º colocação, primeiro time fora da zona de rebaixamento e deu adeus bem cedo ao campeonato. Somou apenas 10 pontos e conquistou apenas 2 vitórias. A diretoria se pronunciou após o encerramento da competição e disse que houve um erro de planejamento.

Expectativa para o Gauchão de 2018

A expectativa do Xavante para o Gauchão de 2018 é bem melhor que a do ano passado, quando o clube quase foi rebaixado para a Divisão de Acesso. O Brasil fez uma limpa em seu elenco que terminou 2017, sobrando apenas 9 jogadores. O clube buscou a contratação de 17 atletas para a temporada.

Embora tenha muitas dificuldades ainda neste início de temporada, o clube garante que está mais estruturado que a temporada passada para o campeonato estadual. A equipe de Pelotas também comemora o fato de ter baixado a média de idade da equipe, devido a alguns jovens da categoria de base que se destacaram e integraram a equipe principal.

Junto com os jogadores que subiram da base, o Brasil trouxe alguns nomes que estariam fora dos planos do Internacional. A ajuda do ex-goleiro colorado Clemer, atual treinador do Xavante, facilitou as negociações e foram trazidos 4 reforços. O principal deles é o meia Alisson Farias, que pouco ganhou oportunidades na equipe colorada, mas agrada demais ao Clemer. Com essas novidades e as ideias do treinador, que deu resultado em um certo momento de 2017, o Brasil espera não ter as dificuldades encontradas no Gauchão do ano passado.

O treinador: Clemer em alta no Xavante

Clemer, aos 49 anos, renovou com o Brasil de Pelotas antes mesmo de terminar a Série B de 2017. Treinador que na base do Internacional foi campeão em quase todas as competições que disputou e no profissional treinou o Glória-RS e o Sergipe - onde acabou conquistando o Campeonato Sergipano. No Brasil, assumiu o time no segundo semestre do ano passado. O Xavante ocupava o 16° lugar na Série B e conseguiu uma surpreende recuperação e terminou o campeonato no 9° lugar. O treinador comentou mais sobre o apoio da torcida após renovação.

"Recebi várias mensagens de torcedores e agradeço o apoio. Vou prometer muito trabalho e empenho. O resultado é consequência", analisou.

Foto: Divulgação / G. E. Brasil

Os destaques para 2018

O Brasil ainda tem 3 destaques neste início de temporada. A primeira é a renovação de Clemer. Ele que em um certo momento na Série B de 2017 conseguiu recuperar a equipe deixando a na nona colocação da competição nacional. Além disto, foi essencial para trazer reforços para a temporada de 2018.

O segundo destaque fica por conta da torcida rubro-negra. Sempre apoiando a equipe e nunca deixando-a jogar sozinha, os torcedores do Xavante prometem fazer a mesma festa que eles vêm durante as últimas temporadas, onde ajudaram o clube de Pelotas chegar à segunda divisão do Campeonato Brasileiro depois de muitos anos.

Torcida Xavante fazendo a festa na Baixada (Foto: Divulgação / G. E. Brasil)

Leandro Leite (Foto: Divulgação / G. E. Brasil)

O terceiro e último destaque é o meio-campista e capitão da equipe Leandro Leite. Ele vem para sua sétima temporada no Xavante. Acompanhou toda a ascendência do clube, tanto nos campeonatos nacionais quanto nos estaduais. Com 279 jogos com a camisa do Brasil, Leandro é o mais experiente da equipe, sendo assim tendo a responsabilidade de apresentar o clube aos mais novos.