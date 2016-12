Site italiano diz que Atlético-MG fez sondagem por Gabigol, encostado na Internazionale

Gabigol atuou por apenas 16 minutos desde que chegou à Internet (Foto: Getty Images)

Deixado de lado na Internazionale, o atacante Gabigol foi sondado pelo Atlético-MG nos últimos dias. Pelo menos é o que afirma o site italiano Calciomercato.it, especializado em mercado de transferências.

De acordo com o veículo, uma das principais armas do Galo para atrair Gabigol é a Copa Libertadores da América. O time mineiro terminou o Campeonato Brasileiro 2016 na quarta posição, que passou a dar vaga direta à competição sul-americana após o México perder uma posição para 2017.

Recentemente, o empresário de Gabigol, Wagner Ribeiro, concedeu entrevista à Rádio Globo e revelou o interesse de um clube mineiro interessado no atacante. O agente, no entanto, não falou em nomes.

"Eu estive com o presidente do Santos, falo com ele constantemente. Todos sabem que o salário que o Gabriel recebe na Inter é inviável aqui, nenhum clube tem condições. Eu fui procurado por um clube do Rio e um clube de Minas para este empréstimo do Gabriel, mas não posso assegurar nada. O que eu quero é que meu cliente não seja mais humilhado", afirmou Ribeiro.

O outro clube que o empresário menciona é, segundo a imprensa brasileira, o Flamengo. Mas o alto salário do jogador (cerca de R$ 600 mil por mês) deve ser um empecilho, tanto para o Fla quanto para o Atlético. A imprensa brasileira também ventila um possível desejo do Santos em repatriar Gabigol, que deixou a Vila Belmiro em agosto para rumar à Inter.

Com contrato de cinco anos, o brasileiro deve ser emprestado pela agremiação italiana na janela de transferências de janeiro, para ganhar tempo de jogo. Desde que desembarcou em Milão, Gabigol jogou apenas 16 minutos, contra o Bologna, no Giuseppe Meazza, pela sexta rodada da Serie A.

Equipes europeias de menor investimento que a Inter também devem buscar o empréstimo do camisa 96 no início do ano que vem, mas o empresário Wagner Ribeiro já refutou a ideia.