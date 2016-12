Técnico da Internazionale, Pioli exalta Gabigol e salienta: "Ele precisa de tempo"

Gabigol e Pioli em treino da Inter (Foto: Marco Luzzani/Internazionale)

Stefano Pioli, técnico da Internazionale, enalteceu o atacante Gabigol e destacou que o brasileiro precisa de tempo para ganhar mais chances na equipe. Desde que chegou à Itália, o ex-atleta do Santos entrou em campo apenas uma vez, no empate em 1 a 1 com o Bologna, no Giuseppe Meazza, pela sexta rodada da Serie A. Ele ficou no gramado por apenas 16 minutos.

“Eu acho que ele é um rapaz talentoso. Ele está se esforçando para entender uma nova mentalidade e maneira de trabalhar. Ele deve ter a paciência certa. Ele certamente terá espaço e pode crescer conosco”, disse Pioli, em entrevista ao Premium Sport.

Gabigol custou € 29,5 milhões (aproximadamente R$ 106 milhões) ao cofres da Inter. Apesar do alto valor investido em um jogador de 20 anos de idade, Pioli garante que não irá colocá-lo em campo somente por causa de seu preço.

“Quando escolho a equipe, eu não penso na etiqueta de preço. Tenho o dever de selecionar o melhor time”, frisou. “Ele precisa de tempo, mas está se esforçando e trabalhando. Ele tem bons companheiros de equipe à sua frente. Ele terá que se envolver”, avisou Pioli, ressaltando que Mauro Icardi, Stevan Jovetic, Ivan Perisic, Éder e Rodrigo Palacio estão em vantagem por vaga no ataque do time.

Gabigol ainda não entrou em campo desde que Stefano Pioli sucedeu o holandês Frank de Boer no comando da Inter (Foto: Marco Luzzani/Internazionale)

Com contrato de cinco anos, o brasileiro deve ser emprestado pela agremiação italiana na janela de transferências de janeiro, para ganhar tempo de jogo. Imprensa italiana e brasileira ventilaram interesses de clubes como Bologna, Empoli, Las Palmas e Pescara em contar com o futebol de Gabigol. Mas, segundo seu empresário, Wagner Ribeiro, o atleta não deve reforçar esses times no segundo semestre da atual temporada.