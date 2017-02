Roger destaca evolução defensiva da equipe, aprova novo esquema tático e exalta Danilo

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Com desempenho convincente, o Atlético-MG venceu o Joinville por 2 a 0, na noite dessa quinta-feira (9), no Independência, e se recuperou na Copa da Primeira Liga. Com a vitória, o time alvinegro deixou a lanterna do Grupo C e pulou para segunda posição. Os gols que deram a vitória ao Galo contra o JEC foram marcados por Fred e Otero. Após a partida, o técnico Roger Machado analisou o confronto.

Na coletiva pós-jogo, o treinador ressaltou a melhora defensiva da equipe em relação aos últimos duelos, e afirmou que os jogadores conseguiram executar em campo o trabalho realizado nos treinos.

“O que eu salientei para os atletas foi lembrá-los que tem um mês de trabalho e, naturalmente, a partir do desenvolvimento da parte física, da parte técnica e tática, as coisas iam começar a acontecer”, disse. “O objetivo com eles não era ensiná-los a jogar futebol. É ensinar a organizar defensivamente para que o talento possa sobressair no momento certo”.

“Hoje a gente viu quase tudo que neste um mês de trabalho a gente conseguiu trabalhar junto. A posse, as penetrações, as jogadas pelo lado... Muito do que eu imagino que a gente consiga fazer ao longo da temporada. Foram quatro jogos oficiais e um gol sofrido apenas. Isso mostra que a gente está se preocupando nesse processo de manter o zero no placar para que o talento possa decidir a nosso favor”, acrescentou.

Diante do Joinville, Roger alterou o esquema tático do Atlético. Ele abriu mão do 4-3-1-2, sistema utilizado no último domingo (4) contra o Tombense, para utilizar o 4-1-4-1, com Rafael Carioca entre as duas linhas de quatro. Estreante da noite, Elias atuou por dentro, ao lado do versátil Danilo. Otero e Cazares davam amplitude pelos flancos, enquanto Fred ficava como a referência no ataque. Na visão de Roger, a nova formação tática deu o tão esperado equilíbrio entre os setores.

"O 4-1-4-1 me deu uma resposta importante, que gostaria de ver mais vezes" - Roger Machado

“Eu estava buscando um equilíbrio entre as ações ofensivas e defensivas e encontrar na figura do Danilo, que nesses dois últimos jogos nos deu uma resposta excelente, esse equilíbrio no momento de tomar a bola do adversário, marcar bem os lados. O Otero tem me dado muito isso quando entra pelo lado. Outros jogadores de beirada, Maicosuel, Clayton e Hyuri são mais segundo atacantes, mas que com esforço nos ajudam. Cada esquema nos dá um tipo de movimentação. Com o Elias, no 4-1-4-1, centralizando o Carioca, que para mim hoje fez uma partida de altíssimo nível, se encaixa bem. O 4-1-4-1 me deu uma resposta importante, que gostaria de ver mais vezes”, observou.

Danilo arrancou elogios de Roger (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Por fim, o treinador exaltou o desempenho de Danilo, que, embora seja lateral-esquerdo de origem, tem se destacado pelo meio-campo.

“Primeiro, que bem posicionado dentro de campo, você rouba bola com leitura, espaço e antecipação. E hoje eu vi dos nossos jogadores de meio. O Danilo pelo lado me dá esse equilíbrio. Ele me deu um susto quando caiu com cãibra e eu pensei ‘Não acredito. Eu encontrei o equilíbrio com ele e ele machuca’. O Otero me dá a velocidade, o Cazares, quando pega a bola de frente, consegue articular o jogo. Acho que foi bom. Tomamos alguns contra-ataques, que talvez a gente precisa rever para ajeitar melhor”, concluiu.