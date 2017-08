Flamengo vence Botafogo com gol de Diego e busca tetracampeonato da Copa do Brasil

INCIDENCIAS: Partida válida pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, realizado no Maracanã | 47.573 pagantes e 53.148 presentes. Renda: R$ 2.955.550

Chuva de papel picado, mosaico e mais de 50 mil presentes no Maracanã. Mais uma vez, a maior torcida do mundo – nome dado pelos próprios rubro-negros, fez a diferença e empurrou o Flamengo na vitória por 1 a 0 diante do Botafogo nesta quarta-feira (23) no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

O gol de Diego garantiu o time de Reinaldo Rueda na grande decisão da competição nacional: o adversário será o Cruzeiro, que superou o Grêmio no Mineirão também nesta quarta, nos pênaltis.

As equipes cariocas voltam a campo neste domingo (27) às 16h pelo Brasileirão: o Flamengo recebe o Atlético-PR na Ilha do Urubu, enquanto o Botafogo visita o Bahia na Fonte Nova.

Poucas chances e muitas faltas no primeiro tempo

Recuperado de contusão muscular, Paolo Guerrero voltou ao time titular no Flamengo. Substituindo o suspenso Pimpão no Botafogo, Guilherme teve a melhor oportunidade já aos 3': o ponta completou belo lançamento de Roger, mas finalizou por cima da meta defendida por Thiago.

Após a chance alvinegra, o Flamengo começou a impor seu ímpeto ofensivo e a ter mais posse de bola. Aos 13', a zaga botafoguense afastou mal e Guerrero finalizou para excelente defesa de Gatito.

Depois da oportunidade do peruano, a partida ficou presa no meio-campo, com muitas faltas marcados pelo árbitro goiano. No total, três jogadores receberam cartão amarelo: Guerrero pelo Flamengo; Roger e Bruno Silva para o Botafogo.

Apesar do jogo truncado e muito parado, ainda deu tempo de Matheus Fernandes ter a última chance da primeira etapa aos 44': Rodinei afastou mal e de fora da área, o volante finalizou à direita de Thiago.

Diego marca e Flamengo avança para a grande decisão

Sem mudanças, as equipes retornaram para os 45 minutos finais. Logo aos 3', Pará cruzou na cabeça de Willian Arão; como elemento surpresa, finalizou raspando a trave esquerda de Gatito.

Mantendo a posse, o Flamengo foi alugando o campo de ataque, retraindo cada vez mais o Botafogo no campo de ataque. Não demorou muito para a superioridade se transformar em gol.

Aos 25', Berrío fez bela jogada individual, deu lindo drible em Victor Luís e cruzou na medida para Diego; o camisa 35 finalizou rasteiro, sem chances para Gatito.

Após o gol rubro-negro, o Botafogo tentou empatar no desespero. Jair Ventura colocou Leandrinho e Vinícius Tanque para tentar levar mais perigo à meta flamenguista. No entanto, quem teve a melhor chance foi Vinicius Júnior no contra-ataque, mas na hora de finalizar, a zaga afastou no momento certo.

Não houve tempo para mais nada. Fim de papo no Maracanã com a vitória do Flamengo por 1 a 0, que tentará o tetracampeonato de sua história da Copa do Brasil.