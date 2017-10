Rueda evita falar em ano frustrado e dá voz às críticas da torcida: "Direito deles"

(Foto: Alexandre Loureiro/Getty Images)

Após empatar com o Fluminense no Maracanã, o Flamengo segue com sua sequência de jogos sem vencer - nos últimos quatro confrontos, foram três empates e uma derrota. A última vitória da equipe foi na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro; na ocasião, 2 a 0 para os cariocas contra o Sport.

Ao final da partida, a torcida soltou o grito e fez duras críticas à equipe rubro-negra. Dentre os cantos entoados, destacam-se os de "vergonha, time sem vergonha" e "não é mole não, para jogar no Mengo tem que ter disposição". Apesar de visivelmente irritado com o placar, Reinaldo Rueda assimilou bem as críticas vindas dos torcedores.

"Acho que eles tem toda a razão, a torcida quer que a equipe ganhe. Penso que é nosso compromisso (vencer). A equipe fez um grande esforço. Infelizmente, tomamos esse gol contra, uma situação que é sempre imponderável no futebol. Pelo resultado, eles (torcedores) tem razão, mas pelo esforço que a equipe fez em campo, acho um pouco forte. Apesar disso, é direito deles", afirmou.

Em entrevista pós-jogo, o treinador do Flamengo evitou falar sobre uma possível frustração com o 2017 rubro-negro. Para o treinador, é necessário entender a transição que vive o clube antes de falar sobre os altos investimentos financeiros.

"Não podemos nos precipitar, estamos fazendo uma transição muito difícil. Até agora, não ganhamos jogos importantes que recobrem a confiança da equipe, mas acredito que não podemos falar de frustração nesse momento. Ainda faltam muitas rodadas (no Brasileiro) e não podemos nos distrair", completou o comandante.

Durante a coletiva, Rueda ainda fez uma breve análise sobre os pontos fracos da equipe rubro-negra. O treinador ainda deixou claro que já pensa no clássico da Sul-Americana - Flamengo e Fluminense se reencontram pelo torneio continental no dia 25 de outubro, no Maracanã.

"Devemos melhorar nosso rendimento. Falta tomarmos melhores decisões na última jogada, no último passe, para talvez encontrarmos o resultado e os gols. No futuro, penso que vai ser uma grande partida, e muito equilibrada. O Fluminense é uma grande equipe, que tem jogadores muito habilidosos", concluiu.