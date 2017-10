Aliviado, Rueda comemora primeira vitória como visitante no comando do Flamengo

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Fim do jejum: depois de uma sequência de quatro jogos sem vencer, o Flamengo bateu a Chapecoense neste domingo (15) por 1 a 0, jogando na Arena Condá; Diego marcou o único gol da partida. Treinador do Rubro-Negro, Reinaldo Rueda não escondeu o alívio ao conquistar mais três pontos pelo clube carioca e demonstrou confiança pela sequência do trabalho no Campeonato Brasileiro.

"É uma vitória importante para voltar a confiança e somar na tabela. Estamos com a posição comprometida e perdemos pontos importantes como mandante, no clássico, diante do Avaí também. Alivia um pouco. Foi um rival difícil, muito forte, e uma partida que se tornou muito aberta no final e conseguimos manter o resultado", afirmou.

Um dos tópicos abordados por Rueda em entrevista foi justamente o meia Diego, autor do único gol da partida. Vindo de lesão e de uma série de atuações não tão boas, o camisa 35 teve suas qualidades destacadas pelo treinador; o colombiano também mencionou a volta por cima do jogador desde sua última contusão.

Diego marcou o único gol na vitória rubro-negra (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

"Diego é um profissional íntegro. Passou por essa situação na Seleção, fez um excelente trabalho, se esforçou e voltou. Pensei que ia durar menos. Fez um esforço grandíssimo. Por sorte, fez o gol do triunfo, que fortalece a ele e toda equipe", completou.

Também neste domingo, o Rubro-Negro marcou seu primeiro gol fora e venceu pela primeira vez como visitante desde que Rueda assumiu - o Flamengo não conquistava três pontos fora de casa há dez jogos no Brasileiro. Para o treinador, melhorar o aproveitamento em partidas como visitante era uma das exigências no cotidiano do clube carioca.

"Estamos com esse déficit de ganhar como visitante. Era algo que tínhamos conversado desde antes do jogo com a Ponte, em Campinas. Tínhamos essa exigência", disse o técnico do Flamengo.

Outros trechos da coletiva de Rueda:

Jogo contra a Chape: "Por situação de jogo, alternamos. No primeiro tempo, estávamos facilitando a saída de jogo (da Chape), mas depois corrigimos a posição de Paolo, de Diego, e pudemos trabalhar melhor com Cuellar e Arão. Jogar na Arena Condá é sempre difícil. A Chapecoense se faz forte e competitiva dentro de casa".

G-4 e Libertadores: "Faltam 11 rodadas e temos fé de que fazemos um bom trabalho para a reta final. O Brasileirão é a competição mais difícil do mundo pelo nível competitivo. Normalmente, são quatro equipes grandes por país. Aqui, todo mundo é competitivo. É difícil enfrentar os times da zona de rebaixamento. O propósito é esse (chegar ao G-4). Falamos com o grupo que é preciso duas, três vitórias consecutivas para retomar a confiança".

Comandado por Reinaldo Rueda, o Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira (19). Em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro recebe o Bahia na Ilha do Urubu; ingressos para o confronto já começaram a ser vendidos.