Artilheiro: Réver se torna o maior zagueiro goleador do Brasileiro na era dos pontos corridos

(Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

Noite iluminada foi o que viveu o zagueiro Réver ontem na Ilha do Urubu - na goleada do Flamengo por 4 a 1 sobre o Bahia, o capitão do Rubro-Negro foi um dos melhores em campos por sua atuação defensiva, além dos dois gols que abriram o caminho para a vitória. O zagueiro também tem motivos para comemorar no extracampo: o camisa 15 acaba de se tornar o maior zagueiro-artilheiro da história do Brasileiro na era dos pontos corridos (desde 2003).

Após marcar seu sexto gol em 2017, o zagueiro chegou a 29 tentos no novo formato e se junta a Júnior Baiano - maior zagueiro-artilheiro do Flamengo na história, com 33 gols - no posto. Ao assumir a posição, Réver deixou Antônio Carlos (ex-Botafogo e São Paulo) para trás.

Em entrevista pós-jogo, o zagueiro rubro-negro fez questão de comemorar os gols marcados contra o Bahia; Réver ainda destacou que suas idas ao ataque são frequentemente treinadas no CT Ninho do Urubu.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

"É uma das minhas características, é um ponto forte. Tenho trabalhado bastante com o professor e é uma jogada que durante a semana nós sabíamos que resolver a partida. Hoje eu fui feliz. Mérito também do batedor que colocou a bola em um ponto onde eu pudesse chegar'', afirmou.

Desde sua chegada ao clube carioca em 2016, Réver já estufou as redes oito vezes - sendo que seis de seus gols foram de cabeça, um dos principais pontos fortes do zagueiro de 1,92m.

Embalado após duas vitórias consecutivas, o Flamengo encara o São Paulo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no próximo domingo (22), às 17h, no Pacaembu.

