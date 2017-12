Mais um ano: zagueiro e artilheiro do Flamengo, Juan renova contrato para 2018

Google Plus

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Um dos jogadores mais queridos pela torcida do Flamengo, Juan acaba de garantir mais um capítulo em sua história no Rubro-Negro. Na noite desta sexta (8), foi anunciado que o zagueiro renovou por mais uma temporada com o clube carioca.

O defensor de 38 anos, que recentemente assumiu o posto de maior zagueiro-artilheiro rubro-negro ao lado de Júnior Baiano, é cria das categorias de base do Flamengo. Titular em 2017, Juan é o único jogador do atual elenco que estava na última conquista continental do clube, na Mercosul de 1999.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Revelado pelo clube da Gávea em 1996, Juan acumula 314 atuações em suas passagens pelo clube, com 32 gols ao todo. Em 2017, foram 34 jogos e três gols. Além de todas as partidas disputadas, o zagueiro marcou presença nas conquistas de cinco Campeonatos Cariocas, uma Copa Mercosul, uma Copa de Ouro Nicolás Leoz e uma Copa dos Campeões.

Rubro-negro assumido, Juan nunca escondeu seu desejo de encerrar a carreira no Flamengo. A renovação do contrato por mais um ano pode é mais um dos indicativos que esse desejo se realizará ao final de 2018.