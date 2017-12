Sem espaço no Corinthians, atacante Gustavo é emprestado ao Fortaleza

Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians

O Fortaleza finalmente anunciou um camisa 9 para a próxima temporada. Trata-se de Gustavo Henrique, mais conhecido como "Gustagol", de 23 anos, que chega de empréstimo do Corinthians até o fim de 2018. Ele é a sexta contratação da equipe para temporada, se juntando a Derley, Edinho, João Henrique, Léo Natel e Roger Carvalho.

"Gustagol", como é conhecido, é oriundo da base do Taboão da Serra-SP, mas teve destaque mesmo pelo Criciúma em 2016, quando marcou 18 gols em 32 partidas, tanto que foi contratado pelo Corinthians ainda ano passado. Porém, após não marcar em nove jogos, ele foi emprestado ao Bahia este ano. Foram seis tentos em 24 partidas.

Por fim, Gustavo teve seu empréstimo encerrado com o clube baiano, mas não retornou ao Corinthians, sendo emprestado mais uma vez, desta vez ao Goiás, adversário do Fortaleza na Série B em 2018. Porém, ele também não foi muito bem, marcando apenas um gol em 12 jogos na Série B.

Mas mais movimentações devem acontecer no Fortaleza nos próximos dias, já que a equipe ainda monta o elenco para 2018. Um defensor, um volante e um meia, no mínimo, ainda devem ser anunciados. Rogério Ceni pretende trabalhar com 20 jogadores de linha no Campeonato Cearense.