Fim da novela: Fortaleza oficializa contratação do meia Alan Mineiro, ex-Vila Nova

Foto: Divulgação/Vila Nova-GO

Fim da novela: Alan Mineiro é jogador do Fortaleza. Após muito disse me disse, o clube cearense finalmente anunciou a contratação do meia de 30 anos, que disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Vila Nova-GO, onde brigou quase que o campeonato inteiro pelo acesso. Ele pertence ao Corinthians e chega por empréstimo até o fim do ano.

O mais curioso foi a forma a qual o tricolor anunciou a contratação, por um vídeo no seu instagram oficial, com um vídeo de um gol, segundo quem cuida da conta, "aleatório", mas logo contra o maior rival Ceará. Veja abaixo.

Oriundo da base do Rio Branco-PR, Alan Mineiro já passou por diversos times do futebol brasileiro, inclusive por um cearense, quando jogou no Icasa em 2014. Atualmente ele pertence ao Corinthians, mas só atuou 11 vezes pelo atual campeão brasileiro desde o ano passado, sendo emprestado quatro vezes nesse tempo: América-MG, Bragantino, Ferroviária e Vila Nova, sempre sendo destaque.

O meia de 30 anos é a sétima contratação do Leão do Pici para 2018, se juntando ao zagueiro Roger Carvalho, volante Derley, meias João Henrique e Edinho e aos atacantes Léo Natel e Gustavo Henrique, o "Gustagol".