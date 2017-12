Com passagem pelo Atlético de Madrid, meia-atacante German Pacheco reforça Fortaleza

Foto: Divulgação/Alianza Lima

O Fortaleza segue se reforçando para a Série B em 2018. Após as contratações de Derley, Edinho, Roger Carvalho e Alan Mineiro, além dos empréstimos de Gustavo e Leo Natel, vindos do Corinthians e São Paulo, respectivamente, bem como a chegada do treinador Rogério Ceni, o Tricolor do Pici anunciou hoje a contratação do meia-atacante argentino Germán Pacheco, de 26 anos, e que estava no Alianza Lima do Peru. O anúncio foi feito em rede social do presidente do FEC, Marcelo Paz.

Pacheco na época de Atléti | Foto: Phil Cole/Getty Images

Nascido em Buenos Aires, o jogador passou pelas categorias de base do Vélez Sarsfield e do Atlético de Madrid, onde não teve muitas oportunidades ao ser promovido para o elenco principal, sendo emprestado para o Rayo Vallecano, Independiente, onde fez parte do elenco campeão da Copa Sul Americana em 2010 diante do Goiás e Gimnasia La Plata.

Após passagens pelo Karpat Lviv da Ucrânia e Unión Comercio entre 2011 e 2012, o jogador finalmente teve regularidade no Juan Aurich do Peru, onde ficou entre 2013 e 2015, sendo nesse período emprestado por um curto período ao Córdoba, da Espanha.

Após passagens pelo futebol asiático, pelo Pahang da Malásia e Ratchaburi da Tailândia, o jogador retornou ao futebol peruano para defender o Alianza Lima, no final de 2016. Em sua estreia, em fevereiro desse ano, marcou de falta diante do Universitario de Deportes. Pelo Alianza Lima, campeão do Torneio Descentralizado, fez 23 partidas em 2017, contribuindo com quatro gols e duas assistências.

Não será a primeira vez que o Fortaleza contrata um jogador estrangeiro para seu elenco. Os argentinos Marcelo Escudero, Darío Gigena, Jorge Sotomayor, Jonathan Guerazar e Gustavo Savoia, além de jogadores como Charles Hurtado (Colômbia), András Dlusztus (Hungria), Aluspah Brewah (Serra Leoa), Vicy (Angola) e mais recentemente Gastón Filgueira (Uruguai), já foram atletas do Fortaleza Esporte Clube, porém, nenhum deles obteve destaque no Tricolor do Pici.