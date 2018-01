Guia VAVEL do Campeonato Gaúcho 2018: Internacional

Foto: (Ricardo Duarte/ Internacional)

O Internacional faz a sua estreia pelo Campeonato Gaúcho de 2018 quinta-Feira, dia 18 de janeiro. Após seis conquistas seguidas da competição, o Inter perdeu para o Novo Hamburgo na final de 2017 e viu o sonho do hepta campeonato ficar para trás. Para a competição, poucos reforços foram anunciados, são eles: Dudu (Figueirense), Ruan (Boa Esporte), Gabriel Dias (Paraná), Patrick (Sport Recife), Wellington Silva (Fluminense), Roger (Botafogo), além de Martín Sarrafiore (Huracán) e Rodrigo Moledo (Panathinaikos) que chegam no segundo semestre e não disputam o Gauchão.

Passando por uma reconstrução após a queda para a Série B e o retorno para a Série A, o clube aposta em uma política de contenção de gastos. Sem muitas novidades em relação à última temporada, o desejo do clube é de preparar um bom entrosamento no estadual para se preparar para o retorno ao Campeonato Brasileiro da Série A.

Pré-temporada

Sem muita badalação, o Internacional optou por permanecer em Porto Alegre durante a pré-temporada. O técnico Odair Hellmann está usando dos treinamentos para impôr suas ideias ao grupo de jogadores. No único jogo treino realizado, contra o Lajeadense, manteve a base da equipe vice-campeã da Série B do Campeonato Brasileiro com o acréscimo do lateral-direito Dudu. O Inter venceu por 8 a 0. O colorado iniciou o jogo em um 4-2-3-1 com: Danilo Fernandes; Dudu, Klaus, Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Camilo, William Pottker; Leandro Damião. O centroavante Roger, que entrou no decorrer da partida, foi o principal destaque, marcando 3 gols e dando uma assistência. Os outros foram marcados por Leandro Damião, Victor Cuesta, Patrick, Claudio Winck e Marcinho.

Destaque

Foto: (Ricardo Duarte/ Internacional)

Com nove temporadas atuando pelo clube, sendo sempre referência técnica e liderança, o destaque não poderia ser outro se não o meia argentino Andrés D'Alessandro. Aos 36 anos o capitão participou efetivamente de 6 conquistas da competição. Contrariando os questionamentos sobre sua condição física, o jogador esteve em campo em mais de 50 partidas no ano de 2017, sendo um dos atletas que mais atuou com a camisa do clube na última temporada. É o comandante da equipe em campo. Para ser campeão o Inter precisará muito de D'Alessandro.

Treinador: Odair Hellmann

O primeiro desafio de Odair Hellmann como treinador efetivo será o Campeonato Gaúcho. O técnico comandou o Internacional pela primeira vez em 2015 após a demissão de Diego Aguirre e de cara teve um Gre-Nal na casa do adversário, sem ter tempo para treinar. O Grêmio venceu a partida por 5 a 0, resultado que poderia ter marcado a carreira promissora de Hellmann, mas o treinador deu a volta por cima e mostrou o valor do seu trabalho nas oportunidades que recebeu. Na partida seguinte, ainda com pouco treinamento triunfou diante do Fluminense por 1 a 0 no estádio Beira-Rio. O trabalho de Odair foi visto novamente na Seleção Brasileira Olímpica que conquistou a inédita medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016, onde foi auxiliar técnico. De volta ao Inter Odair teve a difícil tarefa de assumir novamente o comando da equipe, desta vez diante do Palmeiras após a demissão de Antônio Carlos Zago. O Inter venceu por 2 a 1 e teve uma grande atuação, dita por muitos como a melhor da equipe na temporada. Após a queda de Guto Ferreira, faltando apenas 3 rodadas para o fim da Série B, Odair reassumiu a equipe de forma interina e obteve um empate e duas vitórias. Após o fim da última partida de 2017, o técnico foi anunciado como o novo treinador efetivo do clube.

Foto: (Ricardo Duarte/ Internacional)

Odair é muito querido pelos jogadores que trabalha, não só do Inter, craques como Neymar e Gabriel Jesus o chamam carinhosamente de "Papito". Neymar que inclusive recebeu Odair para um período de estudos no PSG. Hellmann busca no Campeonato Gaúcho colocar em prática sua filosofia de um futebol compacto, reter a bola e ser agúdo. Além de provar que pode ser um dos grandes treinadores do Brasil.