Ponte Preta vence Corinthians em destacada partida de Aranha e abre disputa por título

INCIDENCIAS: Partida da 31° rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Realizada no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SP. Público pagante: 12.328/ Total: 13.121/ Renda: R$ 119.620,00.

A Ponte Preta venceu o líder Corínthians por 1 a 0 e pode sair da zona do rebaixamento - caso o Avaí não vença o Grêmio, no jogo que acontece às 19h deste domingo (29), na Ressacada. Em Campinas, no Moisés Lucarelli, Lucca marcou o único gol da partida, que era válida pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Apesar do Corinthians ser o time com melhor campanha como visitante no campeonato, a partida de hoje marcou a terceira derrota seguida do Timão fora de casa. O time do Parque São Jorge continua líder, com 59 pontos, mas pode ter o rival Palmeiras, que é o vice líder, com 53, enconstando na tabela.

O Palmeiras fecha a rodada na segunda (30), enfrentando o Cruzeiro, no Allianz Parque. Se vencer, o Verdão chega a 56 pontos e encosta no líder Corinthians. Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o próprio Palmeiras, na Arena Corinthians, e as equipes podem se igualar no número de pontos, aumentando a disputa pelo título.

As duas etapas da partida foram diferentes. Na primeira, as duas equipes trabalhavam bem a bola e conseguiam criar oportunidades. Foi em uma dessas oportunidades que Lucca, aos 40', marcou, de cabeça, para a Ponte. No segundo tempo, foi um 'ataque contra defesa'. O Corinthians tentou de todas as formas, mas a defesa da Macaca, principalmente o goleiro Aranha, conseguiram segurar o resultado.

Jogo equilibrado e Ponte Preta mais efetiva

O primeiro tempo da partida foi bem disputado, com as duas equipes conseguindo chegar ao gol adversário - foram seis finalizações para cada lado. O time mandante da partida foi o primeiro a finalizar. Aos 10', Fernando Bob encontrou Danilo na esquerda, ele passou por Fagner e finalizou cruzado, de fora da área. A bola passou rente à trave.

O Corinthians respondeu em seguida. Em bola cruzada da direita, Jô e Pablo sobem para cabecear juntos, na pequena área. O zagueiro foi quem chegou primeiro na bola, mas a bola passou por cima da baliza. E em outra oportunidade, a melhor do Timão na primeira etapa, Jadson arriscou de longe, o goleiro Aranha espalmou, Rodriguinho passa a bola para o meio da área e Guilherme Arana, dando um carrinho, finaliza no travessão.

Até os 40', o jogo estava igual, mas Lucca foi quem colocou a Macaca à frente no placar. Em jogada pela esquerda, Jeferson foi ao fundo, cruzou para área e Lucca, livre, cabeceou no contra pé de Cássio.

Corinthians pressiona, Aranha é destaque e Ponte segura o resultado

O Corinthians voltou do intervalo com a intenção de virar o jogo. O técnico Fabio Carille colocou um atacante no lugar de um volante. No lugar de Gabriel, entrou Clayson, que foi um dos destaques do Timão na segunda etapa, sofrendo faltas perto da área e criando chances de gol.

O Timão pressionou a defesa da Ponte por toda os 45 minutos finais. Muitas bolas cruzadas na área, por cima e por baixo, e chutes ao gol, de perto e fora da área, mas o goleiro Aranha fez uma bela atuação e conseguiu não sofrer gols.

A Ponte Preta reagia nos contra ataques. Sheik teve a chance de marcar, mas cabeceou para fora, após cruzamento de Lucca, aos 58'.

Carille, na metade do segundo tempo, realizou alterações ofensivas, já que precisava da vitória para manter a distância como líder do campeonato. Kazim e Pedrinho entraram, a equipe continuou pressionando, mas não foi suficiente.