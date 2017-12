Próximo de perder Ricardo Oliveira, Santos tenta repatriar Gabigol como "presente de natal"

Google Plus

Foto: Ivan Storti/ Santos FC

Vendo-se perto de perder Ricardo Oliveira e com os brasileiros Cruzeiro, Flamengo e São Paulo, o espanhol Betis e o chinês Jiangsu Suning em busca de Gabriel Barbosa, José Carlos Peres, amigo pessoal do atleta, avançou nas negociações com a Inter de Milão para ter o atacante vestindo a camisa santista em 2018.

O clube paulista busca trazer o menino da Vila por empréstimo até o final de 2018, tentando manter seu teto salarial de, no máximo, R$ 300 mil por mês, mas o time italiano pede que o Santos dê uma compensação financeira de 600 mil euros (cerca de R$ 2,3 milhões) pelo empréstimo e arque com, pelo menos, metade do salário de Gabriel, que recebe mais de R$ 1 milhão por mês.

Além do carinho e da identificação com o clube que o revelou, o jovem de 21 anos também considerou a questão de se arriscar novamente e não obter sucesso, como ocorreu em suas passagens pela Inter de Milão e pelo Benfica, que tem vínculo com o jogador até julho de 2018, mas já notificou que não pretende mais utilizar o atleta.

Sem intermédio do empresário do jogador, Wagner Ribeiro, o Santos apalavrou com Gabriel um acordo que prevê uma cláusula de titularidade por um determinado número de jogos enquanto durar o empréstimo e prometeu a ele a camisa 10, que está vaga desde a saída de Lucas Lima para o Palmeiras.

Gabriel Barbosa tem 154 jogos com a camisa do Santos, o atacante marcou 56 gols e deu 25 assistências. Na Europa, Gabriel atuou 15 vezes, balançando as redes apenas duas vezes.