Com atuação segura, Sport vence Central e larga em vantagem no Pernambucano

Apesar de ter assegurado que jogaria o Campeonato Pernambucano 2017 com jovens da base e reservas, o Sport optou por manter o ritmo dos titulares. Na estreia diante do Central na tarde deste sábado (28), na Ilha do Retiro, o Leão foi melhor durante os 90 minutos e venceu os caruaruenses por 3 a 0, com gols marcados por Rogério, Diego Souza, de pênalti, e Lenis.

Com o resultado positivo, os leoninos assumem a liderança provisória, somando os primeiro três pontos no Hexagonal do Título, quebrando ainda invencibilidade do adversário no torneio. A Patativa, por sua vez, sofre a sua primeira derrota e fica sem pontuar nessa segunda fase do certame.

Os times voltam a campo, pela 2ª rodada do Estadual, já nesse meio de semana. Os rubro-negros vão ao Sertão para enfrentar o Salgueiro, no Cornélio de Barros, às 21h30 (de Brasília) da quinta-feira (2), enquanto os alvinegros recebem o Náutico novamente na Ilha do Retiro, já que o Luiz Lacerda foi interditado pela FPF-PE, na quarta-feira (1º), às 22h (de Brasília).

Sport é mais eficaz e sai em vantagem

Mesmo começando mais disposto no ataque, o Sport não conseguiu ir com perigo por pecar no último passe. Ciente disso, o Central mostrou mais segurança para atacar e foi para cima. Através da bola parada, os alvinegros quase tiram o zero do placar. Altemar levantou uma falta na pequena área e Marlon cabeceou no travessão, com Magrão somente olhando.

Ainda assim, o Leão não abdicou de atacar e começou a fazer com que o goleiro Murilo trabalhasse. Diego Souza fez grande jogada e rolou na medida para Samuel Xavier, que viu Paulo Henrique surgir sozinho. O atacante soltou a bomba e o camisa 1 espalmou para escanteio. Pouco depois, Renê bateu escanteio e Diego Souza cabeceou firme, todavia o arqueiro interveio.

Sport é mais eficaz e sai em vantagem no intervalo sobre Central (Foto: Williams Aguiar/Sport)

A pressão leonina persistiu e, aliada a bons lances, fez o marcador ser alterado na Ilha do Retiro. O camisa 87 chutou bem, contudo acertou a trave. Na sobra, com liberdade, Rogério só teve o trabalho de explorar a barra aberta e emendou para o fundo do barbante, levando a torcida ao delírio.

O bom momento prosseguiu durante o restante do primeiro tempo e, com isso, teve chances para ampliar a vantagem. Na primeira, Rogério alçou a pelota na área e Everton Felipe cabeceou errado. Atento, Paulo Henrique buscou cabecear, mas não aproveitou. Em sequência, com as triangulações ofensivas, os mandantes até chegaram bem, porém não foram eficientes na conclusão.

Leão amplia vantagem e sacramenta vitória

Visando a etapa final, Daniel Paulista promoveu uma modificação para dar novo gás no setor ofensivo. Everton Felipe, que pouco produziu, foi substituído por Marquinhos. O meia teve boas apresentações nesses últimos dois jogos e começou bem, dando velocidade pelo lado direito e indo ao ataque com personalidade, mas sem assustar.

Mostrando que seria um visitante indesejado, o Central foi audacioso e criou boas jogadas, porém não levou perigo à meta de Magrão. Diante da torcida, o Sport mostrou vontade e quase marcou o segundo gol no jogo. Samuel Xavier recebeu bom lançamento de Rithely e chutou de primeira, porém a bola foi para fora.

Leão sacramenta vitória sobre Patativa na etapa final com dois gols (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Afim de mudar a postura da equipe, o técnico rubro-negro promoveu a segunda modificação, colocando o jovem meio-campista Neto Moura e sacou o atacante Paulo Henrique, cansado. Com maior disposição da zona de ataque, os donos da casa ampliaram o resultado. Marquinhos bateu e Luiz Matheus cortou com a mão, recebendo o vermelho direto e deixando a Patativa com um homem a menos. Diego Souza encheu o pé e estufou a rede.

Nos minutos finais, os anfitriões seguiram atacando e sacramentaram o resultado. Marquinhos fez bom lance individual após lançamento em profundidade e cruzou rasteiro na entrada da pequena área. Lá estava Lenis e, com menos de dez minutos em campo, o colombiano finalizou sem dar possibilidade de defesa, confirmando os três pontos em favor do Leão.