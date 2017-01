Jogo Sport x Central AO VIVO online no Campeonato Pernambucano 2017

Atualiza o conteúdo

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Central ao vivo, pela rodada inaugural do Hexagonal do Título no Campeonato Pernambucano 2017, partida a ser disputada às 17h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife

"Independente de ser Sport ou Salgueiro, vamos ter que jogar contra eles também. A equipe está preparada, porém sentimos um pouco o desgaste das duas viagens que fizemos para o Sertão durante essa primeira fase. O importante é que a equipe já está pronta e consciente", disse o interino da equipe

O volante David Manteiga retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, recuperando sua vaga junto ao experiente Everton Hora, revelado pelo Leão. Motivado para duelar com o rubro-negro, o assistente centralino destaca a vontade e a preparação para o embate longe de casa

O lateral-direito Baiano e o zagueiro Everton Moura, que são dúvidas, sofreram contusão e poderão não atuar. Em seus lugares, ganhariam uma oportunidade Luiz Matheus e Thomaz, que foram respectivos substitutos nos últimos compromissos pelo time alvinegro caruaruense

Único invicto, além do Salgueiro, o Central encerrou a preparação para ir enfrentar o Sport, cercado de mistério. Com duas dúvidas por contusão, a Patativa vai ser comandada pelo auxiliar Catende, contudo ainda não está definida. A primeira baixa é no banco de reservas, uma vez que o técnico Laelson Lima está com infecção intestinal e não viajou para Recife

O coordenador médico Cléber Maciel garante ausência de Leandro e cita um trauma sofrido em um dos músculos: "Leandro teve uma contusão no duelo ante o The Strongest na região da bacia e foi doloroso, porém ele se recuperou muito bem e realizou os treinamentos normalmente. Diante do Sampaio, porém, teve trauma em uma região similar, próximo à região da musculatura abdominal. É como se tivesse tido um "tostão" ali", comentou o doutor

Quem ganha chance entre os 11 é o atacante Paulo Henrique, contratado apenas por seis meses. Depois de ir a campo apenas na segunda metade da etapa final no embate com o The Strongest, pela Taça Ariano Suassuna, o centroavante foi elogiado pelo técnico e terá a oportunidade no lugar do lesionado Leandro Pereira

O meia-atacante Diego Souza, que representou a Seleção Brasileira no Jogo da Amizade contra a Colômbia, volta à equipe já como titular. A vaga contra os maranhenses foi de Marquinhos, autor da assistência para o gol marcado por Ronaldo Alves e que volta a ser opção entre os reservas.

Assistir partida Sport x Central ao vivo

Apesar do pouco tempo de preparação para a estreia no Estadual, o Sport já está definido. Com duas modificações em relação ao time que venceu o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste, o Leão foi confirmado por Daniel Paulista nesta sexta-feira (27), em um treino realizado no CT José Médicis, em Paratibe

A Patativa está atuando no torneio desde 4 de janeiro, quando esteve na etapa classificatória. Fechando na 3ª posição e somando 12 dos 18 pontos possíveis, o alvinegro vem de um empate sem gols em partida contra o Flamengo de Arcoverde, que ficou fora e vai brigar contra o rebaixamento no ano de retorno à elite

Motivado após a estreia positiva na Copa do Nordeste, por derrotar o Sampaio Corrêa diante de sua torcida, o Leão espera manter a boa fase e começar com o pé direito no Estadual. Para o certame, foram realizadas contratações pontuais e a diretoria ainda espera a chegada do atacante André, destaque no segundo semestre de 2015