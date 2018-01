Após encerrarem contrato, jogadores aguardam definir futuro no Sport

Ídolo e zagueiro Durval se junta aos companheiros e busca continuar no time rubro-negro (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Um dos clubes da Série A 2018 com menor movimentação no mercado de transferências, pois só confirmou a renovação com Raul Prata e o retorno de Marlone após dois anos, o Sport tenta ficar mais ativo no início do ano. Dos jogadores que estavam no time e possuíam contrato até o fim de 2017, três foram procurados pela diretoria intensamente.

O ídolo e zagueiro Durval é um deles. Segundo mais velho do grupo, o defensor encerrou contrato no último domingo (31) e vem buscando a renovação contratual. Segundo apurado, o próprio treinador Nelsinho Baptista - com quem trabalhou em 2008 e 2009 - foi quem fez o pedido da permanência, solicitando a continuidade por mais uma temporada, o que teria agradado também a cúpula rubro-negra.

Já outros dois atletas, contudo, dependem de outras equipes. O lateral-esquerdo Mena, emprestado pelo Cruzeiro, agradou os dirigentes com boas atuações ofensivas e também interessa. Na Raposa, por sua vez, não faz parte dos planos e pode ter situação mais tranquila, mas ainda aguarda liberação dos celestes para seguir no Leão neste ano.

Lateral-esquerdo chileno não faz parte dos planos da Raposa para a temporada (Foto: Williams Aguiar/Sport)

O chileno foi envolvido em negociação com o meia Pablo Pardal, que é cria da base dos pernambucanos e atuou nos juniores dos mineiros ao longo da última temporada. Por não ter conseguido desenvolver bom futebol, voltou às origens, sendo integrado aos profissionais e opção a Nelsinho.

O volante Anselmo, que tem seus direitos federativos pertencentes ao Internacional, demonstrou regularidade ao defender os leoninos e tem estágio avançado na negociação. O Colorado se interessou em Rithely, indicando novo empréstimo do cabeça de área e adicionando também o zagueiro Léo Ortiz.

Essa proposta, no entanto, não satisfez o departamento de futebol dos rubro-negros, que esperavam a inclusão ainda do meia-atacante Sasha na transação. O atleta, por outro lado, recusou vir a Recife, deixando a indefinição no negócio, com somente os outros dois podendo firmar o acerto.