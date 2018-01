Sport firma contratação de lateral-direito Felipe Rodrigues, do Santos B

Jogador defendeu o alvinegro paulista na Copa Paulista e durante o Brasileiro de aspirantes (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

O Sport segue se reforçando para o Campeonato Pernambucano 2018 e assegurou nova contratação. Nesta segunda-feira (8), o lateral-direito Felipe Rodrigues, de 22 anos, acertou com o Leão depois de indicação do técnico Nelsinho Baptista. O jogador estava defendendo o Santos B, onde disputou a Copa Paulista e o Brasileiro de Aspirantes em 2017.

Pelo time alternativo do Peixe, realizou 25 partidas nos dois torneios e assinalou apenas um gol, sendo vice-campeão do nacional sub-23. Nos rubro-negros, chega para agregar ao sistema defensivo, pois também atua como zagueiro, disputando a vaga com Raul Prata - que renovou contrato - na lateral.

Dos três contratados - Marlone, Pedro Castro e Léo Ortiz - até agora, Felipe é o mais desconhecido do público e é tratado como uma aposta da comissão técnica leonina. Antes dos alvinegros, atuou no Audax-SP e foi observado por - treinador à época - Dorival Júnior, mas só chegou depois da saída.

O atleta possuía vínculo com os santistas até abril de 2018, no entanto rescindiu amigavelmente e vai ficar vinculado aos pernambucanos até o fim do ano. Apesar de começar a carreira no Atlético Diadema, teve a chance de ganhar visibilidade no Paulista de Jundiaí entre 2014 e 2015, sendo destaque sob o comando de Fernando Diniz, com qualidade nos passes e desarmes, além de forte chegada ao ataque.