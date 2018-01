Destaque no Avaí, meia Pedro Castro é oficializado como novo reforço do Sport

Novo armador do Leão foi aprovado nos exames e trabalha junto a todo o grupo rubro-negro (Foto: Williams Aguiar/Sport)

O Sport oficializou, na tarde desta quinta-feira (4), a contratação de um novo atleta. Trata-se do meia Pedro Castro, de 24 anos, que defendeu o Avaí em 2017 e se junta a Marlone como contratados. Além deles, o zagueiro Léo Ortiz também chegou para defender o Leão, mas ainda não foi anunciado oficialmente, mesmo treinando com o grupo.

Pedro foi revelado pelo Santos em 2012, chegando a trabalhar junto a Durval e André no clube paulista e tem a oportunidade de reencontrar os ex-companheiros no rubro-negro. Ao site oficial, demonstrou estar com a expectativa de encontrar os torcedores, elogiando a paixão que é mostrada nas arquibancadas, citando o reencontro com o atacante.

"A minha expectativa para vestir a camisa do Sport é a melhor possível. Pela grandeza do clube, pela sua história vitoriosa, mas sobretudo por poder ter esse encontro com a torcida, que é totalmente apaixonada pelo clube. É bom reencontrá-lo (André). Conto com ele para poder me ajudar em uma rápida adaptação ao Sport", declarou o meio-campista, que valorizou também a estrutura do Leão.

"Fiquei impressionado, mas já me falavam muito bem aqui do Sport e, agora, vendo de perto, fiquei impressionado. É estrutura de um clube grande mesmo. Espero retribuir às expectativas e, junto com a equipe, conquistar os objetivos dessa temporada com muita raça e dedicação", completou.

Com a camisa do Peixe, o jogador fez apenas 12 jogos, não chegando a marcar gols e sendo emprestado várias vezes. Em 2014, foi à Europa e lá defendeu o Espanyol, onde pouco entrou em campo, assim como no no Paraná no mesmo ano. Na temporada seguinte, já pelo Santa Cruz, rival do atual time, chegou a marcar um gol e conquistar o acesso para a Série A.

Teve mais oportunidades de atuar ao chegar no Botafogo-PB em 2016 e no Tombense, já em 2017. A última equipe que trabalhou foi o Avaí, fazendo 32 partidas e assinalando três gols, sendo uma das principais peças na disputa pela permanência dos avaianos na elite, porém sem sucesso.