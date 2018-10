Superluta confirmada! Cris Cyborg defende cinturão dos penas contra Amanda Nunes no UFC 232

Novela encerrada. Após meses de negociações e muito “trash talk”, a superluta entre Cris Cyborg e Amanda Nunes, finalmente foi confirmada. O combate que colocará em disputa o cinturão peso-pena feminino (até 65,7 kg) do Ultimate, será realizado no dia 29 de dezembro, no UFC 232, em Las Vegas. O evento encerrará o calendário da organização no ano de 2018.

A informação foi confirmada nesta quarta-feira (22), pela ESPN americana, e logo em seguida replicada por Cyborg em suas redes sociais:

Considerada por muitos como a maior lutadora de MMA de todos os tempos, Cris Cyborg fará a sua terceira defesa de título no UFC. A brasileira de 33 anos, que não perde desde 2005, conquistou o cinturão da categoria quando venceu a americana Tony Evinger por nocaute, no UFC 214, em 2017. Depois disso, a curitibana fez duas defesas de título, batendo Holly Holm, e Yana Kunitskaya, mais recentemente.

Já Amanda Nunes, campeã do peso-galo (até 61,2 kg), fará sua primeira luta na categoria de cima. A “Leoa”, como é conhecida, defendeu o cinturão de sua categoria em três oportunidades, derrotando Ronda Rousey, Valentina Shevchenko e mais recentemente Raquel Pennington, em maio deste ano. Amanda tentará fazer história, se tornando a primeira mulher a ser campeã de duas categorias no UFC.