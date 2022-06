Ciclismo: Esloveno Tadej Pogacar confirmado na busca pelo tri do Tour de France

Líder do ranking mundial de ciclismo de estrada, o esloveno Tadej Pogačar tentará mais um título do Tour de France a partir de 1º de julho de 2022, com largada em Copenhague, capital da Dinamarca, e encerramento na tradicional Champs-Elysées no domingo, 24 de julho. Vencedor das provas de 2020 e 2021, o atleta da UAE Team Emirates soma 3221 pontos na lista atualizada nesta quarta-feira (1º), data que marca a contagem regressiva de um mês para a 109ª edição.

O belga Wout van Aert, da Jumbo Visma, está em segundo do ranking mundial da modalidade. O evento terá ao todo 176 ciclistas divididos entre as 22 equipes para 21 etapas num percurso de 3.328 km.

O último a conquistar três edições em sequência foi o britânico Chris Froome de 2015 a 2017. Na história do maior evento de ciclismo do mundo, o primeiro a ganhar três campeonatos seguidamente foi o francês Louison Bobet de 1953 a 1955, depois seu compatriota Jacques Anquetil levou o tetra de 1960 a 1964.

O belga Eddy Merckx, considerado o melhor de todos os tempos da modalidade, venceu quatro vezes seguidas de 1969 a 1972. Na mesma década, o Tour de France coroou outro tricampeão seguido, o francês Bernard Hinault de 1977 a 1979. O atleta com mais conquistas consecutivas foi o espanhol Miguel Indurain de 1991 a 1995.

Em entrevista ao RTV Eslovênia, Tadej Pogačar disse que está preparado para ter todos os holofotes por ser o favorito para terminar com a camisa amarela em Paris. "A pressão para o Tour deste ano já existe, mas me dá motivação extra. Quero ser campeão pela terceira vez''.

O bicampeão disse que está intensificando seus treinamentos nas estradas da Eslovênia e na altitude em Livigno, Itália, perto da fronteira ítalo-suíça e Sankt Moritz, ao lado dos parceiros da equipe UAE Team Emirates.

Das 22 equipes inscritas no Tour de France 2022, sete delas são da França, quatro da Bélgica, duas da Holanda, duas dos EUA, e com uma equipe estão Grã-Bretanha, Austrália, Bahrein, Cazaquistão, Israel, Espanha e Emirados Árabes Unidos.

O primeiro Tour de France foi realizado em 1903. O ciclista mais jovem a vencer a prova foi o atleta local Henri Comet com apenas 19 anos e 352 dias quando ganhou a segunda edição do evento em em 1904. O mais velho a vencer o Tour de France foi o belga Firmin Lambot, que tinha 36 anos quando venceu em 1922.

A prova tem 21 etapas disputadas em 23 dias - o que significa que os competidores têm apenas dois dias de folga para descansar. Enquanto os profissionais fazem os últimos ajustes na Europa para o Tour de France, aqui no Brasil os amadores treinam para o L'Étape Rio Santander, que será disputado em 26 de junho, com largada na Marina da Glória. Já a oitava edição da prova no interior de São Paulo será realizada entre os dias 23 e 25 de setembro, em Campos do Jordão (SP).

Equipes confirmadas

AG2R Citroën Team (FRA)

Alpecin-Deceuninck (BEL)

Astana Qazaqstan Team (KAZ)

Bahrain - Victorious (BAH)

B&B Hotels - KTM (FRA)

BORA - hansgrohe (FRA)

Cofidis (FRA)

EF Education-EasyPost Quick-Step (EUA)

Groupama FDJ (FRA)

INEOS Grenadiers (GBR)

Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux (BEL)

Israel Premier Tech (ISR)

Jumbo Visma (HOL)

Lotto Soudal (BEL)

Movistar Team (ESP)

Quick-Step Alpha Vinyl Team (BEL)

Team DSM (HOL)

Trek - Segrefedo (EUA)

Totalenergies (FRA)

Team Arkéa Samsic (FRA)

Team BikeExchange - Jayco (AUS)

UAE Team Emirates (EAU)