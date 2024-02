A ciclista Alice de Melo, da equipe Abec Rio Claro, foi a vencedora da primeira etapa da 11ª Volta Ciclística Feminina do Brasil, que acontece no Parque Eco Esportiva do Damha, na cidade de São Carlos. Alice teve o melhor desempenho da prova de Contrarrelógio Individual que abriu, neste domingo, a programação de três etapas até a terça-feira de Carnaval. Ela completou os 22 km, quatro voltas no circuito de 5,5 km em primeiro, seguida por Larissa Castelari de Lima, da equipe São José Ciclismo, e Nicolle Borges, também da Abec Rio Claro.

Em paralelo, acontece a 16ª Volta Ciclística do Futuro, uma das mais tradicionais e importantes competições de base do país, nas categorias Junior Masculino, Júnior Feminino, Infanto Juvenil Masculino, Infanto Juvenil Feminino, Juvenil Masculino e Juvenil Feminino. Todas as categorias serão computadas no Ranking Nacional 2024 na Classe 2B CBC.

Neste segunda, dia 12, acontecerá a prova de Circuito. A concentração está programada para o meio dia, com largada a partir das 13h. Os percursos variam conforme as categorias, entre 33 e 88 km. A entrada é franca para acompanhar aos duas competições.

O dia ensolarado marcou a abertura no Parque Eco Esportivo Damha. A beleza do local serviu de pano de fundo para os ciclistas da novas geração e as ciclistas do feminino inscritos no evento. Nem mesmo o vento, que chegou a atrapalhar em alguns textos, tirou o brilho da etapa. Sem dúvida foi um começo bastante animado para três dias de muito ciclismo de qualidade.

A vice-campeã no feminino, Larissa de Lima, que fez sua estreia na prova, destacou o percurso. “Um prova dura em razão do evento, mas um percurso muito bom, asfalto também muito bom. O grau de dificuldade pelo vento foi alto. Gostei muito de ter corrida pela primeira vez neste circuito. Agora vamos focar nas próximas etapas”, destacou a atleta do Vale do Paraíba.

A 16ª Volta Ciclística do Futuro e a 11ª Volta Ciclística Feminina do Brasil são realizações da Federação Paulista de Ciclismo – FPC, com apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos -SP, e supervisão da Confederação Brasileira de Ciclismo – CBC.

Resultados Contrarrelógio Individual

Elite Feminino

1. Alice de Melo (Abec Rio Claro)

2. Larissa Castelari de Lima (São José Ciclismo)

3. Nicolle Borges (Abec Rio Claro)

4. - Lara Rodrigues Marinho (Abec Rio Claro)

5. Talita da Luz de Oliveira (Abec Rio Claro)

Programação

Segunda Feira -12 de fevereiro de 2024

2ª Etapa – Circuito – a partir das 13h

Local de Largada: Parque Eco esportivo Damha

Concentração: a partir das 12h;

1ª Bateria

13h - Júnior Feminino: 12 voltas – 66 km

13h - Juvenil Feminino: 9 voltas – 49.5 km

13h – Infanto Juvenil Feminino: 6 voltas – 33 km

13h02 - Infanto-Juvenil Masculino: 13 voltas – 71,5 km

13h03 - Infantil-Juvenil Feminino: 9 voltas – 49,5 km

2ª Bateria

13h30 - Júnior Masculino: 16 voltas – 88 km

15h32 - Elite Feminino/Sub23: 14 voltas - 77 km

13h04 - Master Feminino: 9 voltas – 45,9 km

Terça- Feira - 13 de fevereiro de 2024

3ª Etapa - Estrada/Circuito - a partir das 13h

Local de Largada: Parque Eco esportivo Damha

Concentração: a partir das 12h;

Largada Única

13h - Júnior Masc – 10 voltas – 80 km

13h - Junior Fem -5 voltas – 27,5 km

13h – Elite/ Sub23 Fem 10 voltas - 90 km

13h Master Fem 7 voltas – 38,5 km

13h - Juvenil Masc – 6 voltas - 33 km

13h Juvenil Fem – 4 voltas – 22 km

13h - Infanto-Juvenil Masc – 3 voltas – 16,5 km

13h – Infanto Juvenil Feminino 3 voltas – 16,5 km