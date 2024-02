Assim como na primeira etapa, no domingo, a ciclista Alice de Melo também garantiu o topo do pódio na segunda etapa da 11ª Volta Ciclística Internacional Feminina do Brasil. Nesta segunda-feira, no Parque Eco Esportivo do Damha, em São Carlos, a atleta da equipe ABEC Rio Claro venceu a prova de circuito. A vice-campeã foi sua companheira de equipe, Talita de Oliveira, enquanto o terceiro lugar ficou com Larissa Castelari, da São José Ciclismo/Instituto Athlon.

O resultado deixou Alice bem perto do título da competição, podendo fazer uma prova mais tática no último desafo. Na disputa da categoria Master, a vitória ficou com Valdinéia dos Santos, da Seleção de Mogi.

A terceira e última etapa ocorre nesta terça-feira, do tipo Circuito/Estrada. Serão duas baterias, a partir das 13h, mais uma vez no Parque Eco Esportivo Damha. Sem dúvida um bom programa para o feriado para ver de perto representantes da nova geração do ciclismo nacional e do feminino.

A vencedora destacou o bom trabalho da equipe na etapa. “Estou muito feliz por poder representar a equipe Abec nesta disputa. Foi uma prova conservadora, mas nosso técnico pediu para que a gente controlasse o tempo todo e, felizmente, conseguimos executar isso muito bem. Na chegada, cumprimos nosso planejamento para poder seguir brigando pelo título da competição. O importante é a gente se manter feliz e firme porque o ano só começou”, destacou Alice.

Pela 16ª Volta do Futuro, os vencedores do dia foram Guilherme Lino (Landeiro/KTM/ACR Roriz Cycling), na Junior; Kaio Henrique Andrade Pena (Associação Terra de Ciclismo), na Infanto Juvenil masculino; Gabriela Giraldi Galvão (Lein Bikes), na Infanto Juvenil Feminino; Pedro Henrique Meneguetti Rodrigues (Fundesport Araraquara/Sodbike), na Juvenil Masculino; Laura Zenovelo da Silva (Associação Terra de Ciclismo), na Juvenil Feminino; e Maria Eduarda de Jesus Nasi (São José Ciclismo/Instituto Athlon), na Junior Feminino.

A 16ª Volta Ciclística do Futuro e a 11ª Volta Ciclística Feminina do Brasil são realizações da Federação Paulista de Ciclismo – FPC, com apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos -SP, e supervisão da Confederação Brasileira de Ciclismo – CBC.

Resultado extra oficial da 2ª etapa – Circuito

11ª Volta Feminina do Brasil

Elite - 1h41min44

1. Alice de Melo (ABEC Rio Claro)

2. Talita de Oliveira (ABEC Rio Claro)

3. Larissa Castelari de Lima (São José Ciclismo/Instituto Athlon)

Master

1. Valdineia dos Santos (Sel Mogi Guaçu)

2. Viviane Cesário (Clube Rio Brilhantense de Ciclismo)

16ª Volta Ciclística do Futuro

Junior Masculino – 1h54mmin47

1. Guilherme Lino (Landeiro/KTM/ACR Roriz Cycling)

2. Luiz Fernando de Almeida (Performance Dantas Team)

3. Willian Cardeli (Frerraros Bike Center)

Infanto Juvenil Masculino - 1h28min04

1. Kaio Henrique Andrade Pena (Associação Terra de Ciclismo)

2. Nicolas Felipe dos Santos (Prefeitura de Rolândia)

3. Felipe Domingues Drugowick (Associação Terra de Ciclismo)

Infanto Juvenil Feminino -

1. Gabriela Giraldi Galvão (Lein Bikes)

2. Beatriz Sposito Ramos (ABEC Rio Claro)

Juvenil Masculino - 2h01min05

1. Pedro Henrique Meneguetti Rodrigues (Fundesport Araraquara/sodbike)

2.Pedro Lucas Dourado da Silva (Strong Bike)

3. Ryan Murari Ipojuca da Silva (Prefeitura de Rolândia/ACR)

Juvenil Feminino – 1h29min41

1. Laura Zenovelo da Silva (Associação Terra de Ciclismo)

2. Yasmin de Andrade Ramos (ABEC Rio Claro)

3. Pyetra Franco da Cruz (Associação Terra de Ciclismo)

Junior Feminino - 2h23min46

1. Maria Eduarda de Jesus Nasi (São José Ciclismo/Instituto Athlon)

2. Livia Eduarda Ribeiro Martins (SF Racing/SEME Santa Bárbara Dóeste)

3. Vitória Cristina da Silva Martins (SMEL/ASC Sertãozinho)

Programação

Terça- Feira - 13 de fevereiro de 2024

3ª Etapa - Estrada/Circuito - a partir das 13h

Local de Largada: Parque Eco esportivo Damha

Concentração: a partir das 12h;

Bateria 1

13h - Júnior Masc – 55 km

13h Juvenil Fem – 38,5 km

13h – Infanto Juvenil Feminino – 22 km

13h02 - Juvenil Masc – 60,5 km

13h02 - Infanto-Juvenil Masc – 38,5 km

Bateria 2

15h10 - Junior Masc – 77 km

15h12 – Elite/ Sub23 Fem – 66 km

15h12 - Master Fem – 38,5 km