O Brasil entrou de vez no calendário mundial de mountain bike. Depois das duas provas do Mundial de MTB, programadas para abril, em Mairiporã e Araxá, a cidade de São Paulo será palco de uma etapa da Copa do Mundo UCI Mountain Bike Eliminator (XCE). A disputa será realizada no Memorial da América Latina, durante o Shimano Fest, de 15 a 18 de agosto, com organização da Avelar Sports e terá transmissão ao vivo pelo canal da Shimano no Youtube.



A etapa de São Paulo será a sexta da Copa do Mundo UCI Mountain Bike Eliminator (XCE). A abertura do circuito será em Paris, dia 20 de abril. Após a capital francesa, será a vez de Barcelona, Espanha (26 de abril), Palangkaraya, Indonésia (19 de maio), Sakarya, Turquia (26 de maio) e Leuven, Bélgica (2 de junho). Após a competição sediada no Shimano Fest 2024, fecham a temporada as provas de Bengaluru, Índia (29 de setembro) e Riyadh, Arábia Saudita (3 de novembro).



“Estamos preparados para receber os melhores bikers do planeta com estrutura de primeiro mundo. Além de toda a parte técnica que envolve uma etapa etapa da Copa do Mundo, também garantiremos que todos os olhos do mundo se fixem em São Paulo, pois contamos com equipamentos de alta qualidade e expertise de transmissões ao vivo. Aliás, como fizemos no Desafio dos Gigantes MTB Short Track Shimano Fest 2023”, explica Felipe Avelar, ex-atleta de Mountain Bike a criador da empresa que leva o seu nome e possui uma das maiores estruturas da América Latina para montar, executar e transmitir ao vivo todos os eventos esportivos.



Susana Martin, gerente de marketing da Shimano Latin America, comenta que receber uma prova da Copa do Mundo UCI Mountain Bike Eliminator (XCE) atesta a relevância do Shimano Fest. "É um orgulho e uma responsabilidade enorme também, podermos oferecer uma experiência de alto nível para os atletas nacionais e para o público, que poderá acompanhar todas as emoções dessa prova supercompetitiva, de muito perto, dentro do nosso evento! E lembrando que a entrada é gratuita para todos.”



Além da competição internacional, o Shimano Fest 2024 manterá a tradição de oferecer experiências para o crescente público do evento, sejam apaixonados por bike ou quem está interessado em conhecer mais sobre o universo do pedal, tudo isso exposto na 13ª edição do maior festival da bicicleta da América Latina. Estão confirmadas atrações importantes, como o Test-Ride, Arena Kids, palestras, shows musicais interativos, apresentações radicais do BMX Freestyle, food trucks, Desafio de Mecânicos, além de ativações diversas das marcas e de patrocinadores.



Após receber 50.250 visitantes, 130 expositores e 230 marcas de bicicletas, equipamentos e acessórios nacionais e internacionais em 2023, a expectativa é contar com aumento tanto de parceiros, participantes e público em 2024. Com isso os R$ 59 milhões gerados na edição passada (aumento de 30% se comparado aos R$ 45 milhões do evento anterior) também deve crescer, assim como o volume de profissionais do setor, superando os 7.950 credenciados do ano passado.