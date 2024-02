Surpresa na última etapa da 11ª Volta Ciclística Feminina do Brasil. Para quem esperava a confirmação do título de Alice de Melo, da ABEC Rio Claro, vencedora das duas primeiras etapas, acabou sendo sua companheira de equipe levar a melhor. Talita de Oliveira venceu a prova desta terça-feira, no Parque Eco Esportivo do Damha,em São Carlos, e assegurou o título da competição.

Na categoria Máster, o título ficou com Valdinéia da Silva dos Santos, da Seleção de Mogi Guaçu. Ao todo, o evento reuniu cerca de 140 atletas de várias partes do país.

Foi uma disputa bastante acirrada, que acabou sendo definida pela bonificação das metas volantes. Talita totalizou 113 pontos, seguida por Alice (quarta no dia), com 109, e Larissa Castelari, da São José Ciclismo/Instituto Athlon, com 100. Foi, sem dúvida, uma das mais equilibradas brigas pelo título da Volta Ciclística Feminina do Brasil.

“Estou muito feliz por ter ganho esta prova tão intensa. Foi bem legal, mas com o circuito bastante duro. Gostaria de agradecer à equipe por todo o trabalho feito neste três dias. Depois do quinto lugar no Contrarrelógio, meu objetivo era pontuar nas metas e, na última etapa, ter vencido acabou me levando ao título”, declarou.

Volta do Futuro

Uma das mais importantes disputas da categoria de base do país, a Volta do Futuro também movimentou o fim de semana, com a garotada mostrando muita força. Na briga pelo título da categoria Júnior, a vantagem foi de Matheus Constantino, da Prefeitura de Rolândia, com 85 pontos, ficando em segundo Lucas da Silva, da Indaiatuba Cycling Team, com 75, e em terceiro Leonardo Fernandes, da Fundesport Araraquara/Sodbike

Os demais campeões e campeãs foram os seguintes: Júnior Feminino - Ana Carolina Pavão (São José Ciclismo/Instituto Athlon), 116 pontos; Juvenil Feminino - Laura Zenovelo da Silva (Prefeitura der Rolândia/ACR), 135; Juvenil Masculino - Pedro Henrique Meneguetti Rodrigues (Fundesport Araraquara/Sodbike), 112; Infanto Juvenil Feminino - Gabriela Giraldi Galvão (Lelin Bikes), 125; Infanto Juvenil Masculino - Kaio Henrique Pena (Associação Terra de Ciclismo), 129.

Visita ilustre

No última dia de competições da 16ª Volta Ciclística do Futuro, o Parque Eco Esportivo do Damha recebeu uma visita especial. O ciclista Lauro Chaman, dono de diversos títulos, entre eles o de tricampeão da Copa do Mundo de paraciclismo e duas vezes medalhista nas paraolimpíadas, que foi prestigiar os jovens.

O atleta da Swift Carbon Pro Cycling, que recentemente competiu na Volta da Colômbia, destacou a importância do evento. “A galera deu um show de bike e somos gratos ter uma prova deste nível aqui na região Todos foram muito bem e é um previlégio poder estar aqui acompanhando. Parabéns a São Carlos e à Federação Paulista de Ciclismo”, destacou.

A 16ª Volta Ciclística do Futuro e a 11ª Volta Ciclística Feminina do Brasil são realizações da Federação Paulista de Ciclismo – FPC, com apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos -SP, e supervisão da Confederação Brasileira de Ciclismo – CBC.

Resultado Final após 3 etapas

11ª Volta Ciclística Feminina do Brasileira

Elite

1. Talita da Luz de Oliveira (ABEC Rio Claro), 113

2. Alice de Melo (ABEC Rio Claro), 109

3. Larissa Castelari de Lima (São José Ciclismo/Instituto Athlon), 100

Máster

1. Valdinéia da Silva dos Santos (Seleção Mogi Guaçu), 135

2. Viviane da Silva Barbosa Cesário (Clube Rio Brilhantense de Ciclismo), 114

16ª Volta Ciclística do Futuro

Júnior Masculino

1. Matheus Constantino (Prefeitura de Rolândia), 85

2. Lucas Marques Ferreira da Silva (Indaiatuba Cycling Team), 75

3. Leonardo de Jesus Fernandes (Fundesport Araraquara/Sodbike), 72

Júnior Feminino

1. Ana Carolina Pavão (São José Ciclismo/Instituto Athlon), 116 pontos

2. Maria Eduarda Nasi (São José Ciclismo/Instituto Athlon), 114

3. Melyssa da Cruz (Associação Terra de Ciclismo), 99

Juvenil Feminino

1. Laura Zenovelo da Silva (Prefeitura der Rolândia/ACR), 135

2. Yasmin Ramos (ABEC Rio Claro), 114

3. Rafaela Omodei (Botucatu Race Team, 46

Juvenil Masculino

1. Pedro Henrique Meneguetti Rodrigues (Fundesport Araraquara/Sodbike), 112

2. Pedro Lucas Dourado da Silva (Strong Bike), 97

3. Diogo Henrique Flores (Ciclo Brasil Racing Team), 91

Infanto Juvenil Feminino

1. Gabriela Giraldi Galvão (Lelin Bikes), 125

2. Beatriz Ramos (Abec Rio Claro), 124

Infanto Juvenil Masculino

1. Kaio Henrique Pena (Associação Terra de Ciclismo), 129

2. Nicolas Felipe dos Santos (Prefeitura de Rolândia), 114

3. Joaquim Carlos Braga Neto (Seleção Mogi Guaçu), 102