CBVela participa de debate sobre os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris

Nesta quarta-feira (31), em Brasília (DF), a b marcou presença na audiência pública realizada pela Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, no plenário 4. O objetivo do encontro foi debater a preparação dos atletas brasileiros para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, visando promover o melhor desempenho da delegação nacional na competição.

A audiência foi realizada a pedido do presidente da Comissão, deputado Luiz Lima (PL-RJ), e dos deputados Maurício do Vôlei (PL-MG) e Delegado da Cunha (PP-SP). A iniciativa faz parte de uma série de debates promovidos pela comissão, que pretende ouvir todas as confederações esportivas do país a respeito da preparação dos atletas para os Jogos na França.

Além do presidente Marco Aurélio de Sá Ribeiro, da CBVela, estiveram presentes representantes de outras importantes confederações esportivas do país, como a Confederação Brasileira de Atletismo, representada pelo presidente Wlamir Motta Campos, o Conselho Nacional de Dança Desportiva, representada pelo presidente Patric Tebaldi e pelo diretor de Breaking José Bispo de Assis, e a Confederação Brasileira de Ciclismo, representada pelo presidente José Luiz Vasconcellos.

“A vela é um esporte onde investimos bastante para obter resultados. Então, nesse sentido, mudamos a nossa política, participando dos Jogos Olímpicos apenas com atletas que tenham chances de subir ao pódio. A vela já em um esporte vitorioso em Olimpíadas, então a gente não pode ir para ganhar experiência, a gente tem que ir pra ganhar medalha. Para 2024, prevemos que nas 10 classes olímpicas, teremos representantes em seis, todos eles com chances na disputa”, afirma Marco Aurélio de Sá.

O presidente da CBVela destacou ainda a estrutura proporcionada pela entidade à modalidade no país. Atualmente, são dois centros de treinamento à disposição para a preparação dos atletas, com um terceiro CT prestes a ser inaugurado.

“A nossa preparação começa com a base em Marselha, cidade onde serão disputadas as regatas nos Jogos. Com apoio do COB, montamos essa estrutura, além de um centro de treinamento no Rio de Janeiro, que teve incentivo do Ministério dos Esportes como legado das Olimpíadas Rio 2016. Vamos inaugurar também esse ano um CT em Búzios. Ou seja, a vela brasileira vai ter o melhor sistema de centro de treinamento que existe!”, enaltece o presidente da CBVela.

A participação da Confederação Brasileira de Vela na audiência demonstra o compromisso da entidade em buscar o apoio e a troca de informações necessários para o desenvolvimento da modalidade no Brasil.

Segundo Marco Aurélio, a discussão sobre a preparação dos atletas para as Olimpíadas de 2024 é fundamental para traçar estratégias, garantir o sucesso da equipe brasileira e proporcionar um debate transparente sobre o esporte olímpico do país.

“É importante que as confederações deem o exemplo de boa gestão para atrair patrocínio, por lidar com dinheiro público e porque temos um papel social a cumprir. Nesse sentido, a CBVela tem todos os reconhecimentos em termos de governança, a gente é auditado constantemente sobre isso, temos orgulho de sermos uma confederação modelo nessa área”, finaliza.