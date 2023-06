Natação: Matheus Gonche é um dos convocados para o Pan de Santiago 2023

O nadador olímpico Matheus Gonche foi convocado para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. A competição será disputada entre os dias 21 e 25 de outubro.O atleta, natural de Resende, no Rio de Janeiro, garantiu a vaga devido a sua participação nos Jogos Pan-Americanos da Juventude, disputados no ano passado.

Ao todo, 43 nomes foram convocados para a disputa dos Jogos Pan-Americanos. Esta será a primeira edição absoluta de Matheus, que está garantido para nadar os 200 metros borboleta.

"Recebo com muita alegria essa convocação. A convocação oficial da sempre aquele gás e desperta um sentimento de gratidão e muito trabalho pela frente. Meu objetivo é continuar treinando para chegar bem no Chile e representar o Brasil da melhor forma. Estou bem animado!", comentou Matheus, atleta olímpico em Tóquio 2020.

Dez, dos 43 convocados, já estavam classificados para os Jogos Pan-Americanos por conta de suas participações nos Jogos Pan-Americanos da Juventude do ano passado. São eles, além de Matheus: Stephanie Balduccini, Beatriz Dizotti, Ana Carolina Vieira, Maria Paula Heitmann, Clarissa Rodrigues, Kayky Mota, Victor Alcará, Breno Correia, e Pedro Farias.

Em sua primeira participação nos Jogos Pan-Americanos Júnior, que foram realizados em Cali, na Colômbia, no ano passado, Gonche conquistou quatro medalhas, duas em provas individuais e duas em revezamento.

Matheus Gonche venceu os 200 metros borboleta e ficou em segundo lugar na prova dos 100 metros borboleta, além de ter ajudado o time brasileiro a conquistar o ouro no revezamentos 4x100m medley misto e prata no 4x100m medley masculino. Na ocasião, o Time Brasil conquistou 40 medalhas (19 ouros, 15 pratas e 6 bronzes) e ainda garantiu 12 vagas em provas individuais para os Jogos Pan-americanos Santiago 2023, incluindo os 200m borboleta de Matheus.

Em 2022, Gonche nadou ainda os Jogos Sul-Americanos de 2022. No evento continental disputado no Paraguai, ele faturou a medalha de ouro nos 100m borboleta e no revezamento 4x100m medley, além da prata nos 200m borboleta.

"A intenção é sempre melhorar e ir atrás de mais uma medalha internacional. Vou trabalhar duro para isso, conto com a torcida e apoio de todos !", finalizou o nadador de 24 anos.

Especialista no nado borboleta, Matheus Gonche acumula grandes resultados nas categorias de base da natação. Ele foi eneacampeão brasileiro (nove vezes) nos 200 metros borboleta, sua prova principal, e octacampeão (oito vezes campeão) dos 100 metros borboleta nas categorias de base da natação.