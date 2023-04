Vela: Mateus Isaac chega à medal race na liderança da Semana Olímpica de Hyères

A Equipe Brasileira de Vela entra em ação neste sábado (29) na briga por medalhas na Semana Olímpica de Hyères, na França. Mateus Isaac lidera o IQFoi na primeira colocação, com chances de medalha de ouro, enquanto as bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze estão na sexta posição, em busca do pódio no 49erFX.

Na raia com 21 participantes, Mateus assumiu a liderança na última segunda-feira (24) e chega com grandes possibilidades de título. Após 14 regatas, o brasileiro está a frente de adversários como Will McMillan (Tailândia), e Onur Biriz (Turquia).

Martine Grael e Kahena Kunze começaram na 37º posição, mas mostraram o entrosamento e alto nível da dupla. Atualmente, a dupla permanece com chances de pódio, com a sexta posição garantida após 13 regatas disputas.

"Estou muito feliz com meu resultado desde o primeiro dia. Está sendo uma evolução dia após dia. Confesso que foi difícil encarar as regatas e a disputa está sendo em alto nível! Neste final de semana, tudo pode acontecer e estou preparado", explicou Mateus Isaac, hexacampeão Sul-Americano e Octacampeão Brasileiro de IQFoil.

A Semana Olímpica de Hyères está sendo marcada por fortes ventos na raia de competição. Os atletas das classes 470, 49er, Formula Kite, Nacra 17, IQFoil, ILCA 6 e 7 já enfrentaram ventos de até 25 nós.

O Time Brasil estará na Semana Olímpica de Hyères até este domingo (30) quando serão realizadas as últimas regatas. A torcida verde e amarela pode acompanhar os resultados no site oficial: https://sof.regatta.ffvoile.fr/en/default/races/race-resultsall.

Os atletas participarão do evento na França apoiados pelo termo de fomento à vela olímpica com parceria da CBVela. O objetivo é a preparação da Equipe Olímpica Principal de Vela e participação nos campeonatos internacionais. O número do convênio é 930972/2022.