SIVI 2023: Regata 100 anos da Marinha marca retorno do Inaê Soto Transbrasa ao mar

O barco Inaê Soto Transbrasa segue na disputa da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, evento que chega à sua 50ª edição em 2023. Medindo na classe ORC, o Soto 40 de Santos (SP) fez sua estreia no domingo (23) durante a Regata 100 anos - Atrevida por Boreste - Marinha do Brasil, que abriu as disputas.

O percurso de 50 milhas náuticas foi desafiador para o grupo de velejadores liderados por Bayard Neto. Foram 16 horas, 47 minutos e 27 segundos de prova contornando a icônica ilha de Alcatrazes e voltando para o Yacht Club de Ilhabela (YCI).

Bayard Neto explica que o barco sofreu com a falta de vento, principalmente no Farol dos Moleques. ''O percurso tinha bastante buraco de vento, que exige muita cautela na velejada. No geral, o dia foi lindo e a equipe velejou muito bem!''

''O entrosamento estava ótimo e isso foi fator para superarmos as dificuldades no trajeto. Observei também muita cautela de todos e isso ajudará nos próximos dias", explicou Bayard Neto, comandante do Inaê Transbrasa.

"A regata volta de Alcatrazes foi boa! O clima a bordo estava ótimo apesar do vento fraco. No entanto, essas condições tornam a competição ainda mais desafiadora e cansativa! Foram quase 17h na água. Temos que encarar a sequência de regatas que teremos até sábado", Gustavo Campos, tripulante do Inaê.

Nesta terça-feira (25), a equipe disputa a Regata Eduardo Souza Ramos, que faz parte do calendário da Semana Internacional de Vela de Ilhabela.