SIVI: Com destaque para o bronze do barco Kaupê, confira como ficou a disputa entre equipes

O Kaupê ficou com a medalha de bronze no Campeonato por Equipes da 50ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela. O barco da classe Bico de Proa, comandado pelo sorocabano Pedro Macedo, formou um trio batizado de Vela Top com os veleiros Sossegado, da classe Bra-RGS, e o Phytoervas 4Z, da ORC, e somou 121 pontos perdidos.

O Campeonato por Equipes reuniu 12 trios formados por barcos das classes ORC, Bra-RGS e Bico de Proa. Já tradicional, o torneio paralelo reúne barcos representando clubes, associações ou cidades. Nesta edição, a equipe campeã foi a RISC 2023 (Invocado/BDP, Pangea/Bra-RGS e Phoenix/ORC), que levou o troféu transitório Pen Duick II. O nome é uma homenagem ao veleiro do francês Eric Tabarly, vencedor da regata em solitário transatlântica Ostar, em 1964. Em segundo lugar ficou o time Porto Alegre (Almadia/BDP, Madrugada/Bra-RGS e Kamikaze/ORC).

"Três dos tripulantes participaram da Semana Internacional de Vela de Ilhabela no ano passado. Os outros são novos. Estamos nos divertindo, aprendendo, nos entrosando cada vez mais e evoluindo. Esse é o nosso objetivo aqui em Ilhabela. Mas estamos muito felizes com esta semana."

Marcelo Bellotti, comandante do Phytoervas, também celebrou o desempenho do time na competição. "Rivalizamos contra os barcos mais fortes da modalidade. Conseguimos velejar em alto nível. E o nosso adicional: carinho e amizade. Não tem ninguém contratado e somos uma família. Velejamos muito bem", explicou.

Campeões do Torneio por Equipes

2023 - RISC 2023 (Phoenix, Pangea e Invocado)

2022 - Ubatuba Sailing Team (Fantasia, Fantasma e Argos)

2021 - Caiçaras (Xamã/Matrix Energia, Zeus e Nautilus)

2019 - Pajero (Pajero, Asbar II, Zeus e Newport)

2018 - CIZ (San Chico, Inaê 40 e Zeus)

2017 - Ageless (Miragem, Rudá e Bravo)

2016 - São Paulo (Rudá, AsbarIV e Mussulo III)

2015 - ICRJ (Seu Tatá, Magia, Kalymera e Kybixu)

2014 - Escola Naval (Bijupirá, Breklé, Dourado e Quiricomba)