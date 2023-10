Vela: dupla brasileira conquista o título mundial na classe snipe

As brasileiras Juliana Duque (YCB) e Bruna Patrício (YCSA) conquistaram neste domingo (8) o título mundial de Snipe em Valência, na Espanha. A dupla venceu o campeonato de ponta a ponta com apenas 16 pontos perdidos, superando o barco da lituana Gintare Scheidt, esposa de Robert Scheidt, e da norueguesa Maj Borgen, com 22 pontos perdidos. Em terceiro ficou a dupla espanhola formada por Martina Cacho e Patrícia Cacho, com 29.

Atleta do Yacht Club da Bahia e da Marinha do Brasil, Juliana Duque já havia conquistado o Mundial de Snipe em São Paulo com Mila Beckerath, no ano de 2021, e em em 2016 ao lado de Amanda Sento Sè em Bracciano, na Itália.

O tricampeonato veio de maneira consistente com quatro vitórias em sete regatas e apenas uma prova fora do Top 3, que foi descartado. As regatas foram realizadas de 3 a 8 de outubro no Club de Vela Valencia Mar, com 42 duplas de países como Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grã-Bretanha, Japão, Portugal, Lituânia e Noruega.

''O campeonato foi muito bom! Mais uma vez com Rafa sendo o técnico e, desta vez ao lado de Bruna Patrício. Valência foi uma raia de ventos fracos e muita diferença de pressão. Foram regatas complicadas com muita troca de posições. Conseguimos fazer um bom trabalho no início do campeonato e, por isso, tornou o final um pouco mais confortável para nós. Agora é voltar para casa e continuar treinando para os Jogos Pan-Americanos'', disse Juliana Duque, que também faz campanha olímpica de 470, que passa a ser misto a partir de Paris 2024.

''Foi um título muito importante para minha carreira. A Ju possui muita experiência e já foi duas vezes campeã mundial! Aprendi muito com essa competição. Foi muito difícil, com vento médio e ótimos competidores! Muito feliz com o título!'', disse Bruna Patricio.

O campeonato mundial teve a presença de medalhistas olímpicas da vela como Gintare Scheidt (Lituânia) e Angela Pumariega (Espanha) nas disputas em Valência. Da Espanha, Juliana Duque volta o foco à disputa da medalha Pan-Americana de Snipe ao lado do marido Rafa Martins. O Pan começa no fim do mês na raia de Algarrobo, no Chile.

''Foi uma performance super consistente. As duas estavam em sintonia perfeita em manobra e barco. A disputa foi acirrada com todas as atletas muito treinadas, um alto nível de competição'', disse Paola Prada, secretaria do hemisfério da classe e também participante. A atleta ficou em 34º ao lado de Flávia Castro.