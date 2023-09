CBVela e CBSurf apresentam painel de sustentabilidade no esporte durante a COB Expo

O último dia do COB Expo contou com a palestra o painel "Esporte e Sustentabilidade" reunindo representantes do Instituto-E - que há mais de 20 anos desenvolve conceitos e práticas sustentáveis, e da CBVela - Confederação Brasileira de Vela e da CBSurf - Confederação Brasileira de Surf. O encontro desta sexta-feira (29), em São Paulo (SP), fechou a primeira edição do evento.

As entidades apresentaram suas ações em ESG - sigla em inglês para Environmental, Social, and Governance - em todo o país e estabeleceram novos encontros para reduzir cada vez mais o impacto ambiental em suas práticas. O objetivo é que mais entidades e confederações se juntem à vela, surfe e Instituto-E para a preservação dos oceanos.

O evento contou com mais de 300 horas de painéis e 490 horas de conteúdo educativo com a presença de grandes nomes do esporte brasileiro e internacional. O COB Expo teve 120 expositores de diversos setores do mercado esportivo e 200 palestrantes, além de ativações esportivas nas quadras e pistas montadas no local.

''Acredito que estamos deixando um dos maiores legados para a sociedade na área ambiental e no social. Estarmos conectados em um projeto mundial que visa a proteção e a preservação dos oceanos. Acredito que ambos os esportes são a junção perfeita para compartilhar esse recado", disse Teco Padaratz, presidente da CBSurf.

''Esse encontro é um marco para falarmos sobre cultura oceânica e sustentabilidade no esporte. O esporte traz uma possibilidade de alcançar a sociedade e certeza que é um meio importantíssimo para falar sobre o tema. Quanto mais abrirmos debates e conversas sobre o tema, mais a gente terá novas ideias para fazer com que os projetos floresçam, então o futuro é grandioso e acredito que temos muito a ser feito'', explicou Mariana Bazzoni, Diretora do Instituto-E.

Referência no surf nacional, Teco Padaratz hoje é presidente da CBSurf, e trabalha ao lado de Duda Tedesco, para difundir a imagem da modalidade, que nos últimos anos trouxe sete títulos mundiais da WSL e mais um inédito ouro olímpico em Tóquio 2020.

Na visão do surfista, as entidades se organizam para deixar um dos maiores legados para a sociedade em meio ambiente. ''Estarmos conectados em um projeto mundial que visa a proteção e a preservação dos oceanos. Acredito que ambos os esportes são a junção perfeita para compartilhar esse recado".

O painel foi apresentado por Hugo Mósca, diretor administrativo na CBVela - Confederação Brasileira de Vela, que ao lado de Sandra Di Croce Patricio, diretora de sustentabilidade, ajudou a confederação a ser a primeira entidade esportiva brasileira a integrar a Rede Brasil do Pacto Global da ONU e a incorporar a agenda global da sustentabilidade - a Agenda 2030, com seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) - ao seu planejamento estratégico.

''A CBVela trata de uma modalidade que depende das águas, oceanos e do vento. Então é uma conexão entre o atleta e o meio ambiente! A gente precisa devolver para o mar tudo que recebemos da natureza. Quando houve uma criação de Sustentabilidade na CBVela foi com objetivo de ter esse olhar diferenciado e desenvolver sobre o tema''.

O próprio estatuto da CBVela já trata sobre questões ambientais e menciona o vento como fonte de energia renovável. A sustentabilidade fala também sobre questões sociais e econômicas. ''Quando conseguimos associar esses temas no meio da vela. Acreditamos que a CBVela consegue dar uma contribuição para o esporte nessa agenda global da sustentabilidade'', completou Sandra Di Croce Patricio, diretora de Sustentabilidade da CBVela.

Marco Aurélio, presidente da CBVela e anfitrião do espaço de debate, encerrou o painel convidando representantes do esporte e o COB a continuar com reuniões periódicas sobre ESG, bem como dividir relatórios de atuação.