Três brasileiros entram em ação no UFC 294; veja os cards

A hora está chegando. Depois que Charles do Brox e Paulo Borrachinha desistiram, o UFC 294 terá lugar neste sábado (21), com o card principal começando às 15h (horário de Brasília), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

A luta mais esperada do dia será entre Islam Makhachev e Alexander Volkanovsk, que disputarão uma revanche de um combate que ocorreu em fevereiro deste ano.

No UFC 294, três brasileiros entrarão em ação. Primeiramente, Bruno Silva enfrentará o russo Shara Magomedov no primeiro duelo do card preliminar.

No card principal, Warlley Alves será o primeiro a entrar no octógono para enfrentar Ikram Aliskerov. Por fim, Johnny Walker enfrentará Magomed Ankalaev.

CARD PRINCIPAL (15h, horário de Brasília)

Peso leve (até 70,3kg.): Islam Makhachev x Alexander Volkanovki – luta pelo cinturão

Peso médio (até 83,9kg.): Khamzat Chimaev x Kamaru Usman

Peso meio-pesado (até 93kg.): Magomed Ankalaev x Johnny Walker

Peso médio (até 83,9kg.): Ikram Aliskerov x Warlley Alves

Peso galo (até 61,2kg.): Said Nurmagomedov x Muin Gafurov

CARD PRELIMINAR (11h, horário de Brasília)

Peso mosca (até 56,7kg.): Tim Elliot x Muhammad Mokaev

Peso leve (até 70,3kg.): Mohammed Yahya x Trevor Peek

Peso galo (até 61,2kg.): Javid Basharat x Victor Henry

Peso médio (até 83,9kg.): Abu Azaitar x Sedriques Dumas

Peso leve (até 70,3kg.): Mike Breeden x Anshul Jubli

Peso pena (até 65,7kg.): Nathaniel Wood x Muhammadjon Naimov

Peso palha (até 52,1kg.): Victoria Dudakova x Jihn Yu Frey

Peso médio (até 83,9kg.): Sharabutdin Magomedov x Bruno Blindado