Fora do UFC 294, Charles do Bronx planeja retorno e fala sobre corte no supercílio

Fora do UFC 294 devido a uma lesão e inflamação, Charles do Bronx desperdiçou a chance da revanche com Islam Makhachev. Apesar de não conseguir lutar, o brasileiro comentou sobre a recuperação e planejou o retorno ao octógono, em entrevista para a revista ‘MMA Fighting’.

“O médico disse que eu preciso ficar entre 10 e 15 dias parado para o ferimento curar. Depois também vou fazer um exame de imagem para ver se tem algum coágulo ou algo do tipo, porque foi um corte profundo. Aí você percebe que o sonho de se tornar campeão está um pouco mais distante e que não vai poder lutar agora. Você chora, fica triste e quer ficar junto das pessoas que te amam. Estou em um momento em que não posso cometer erros. Não havia necessidade de lutar assim. Se fosse por dinheiro eu definitivamente lutaria, porque era muito dinheiro. Mas dinheiro não é o foco. É tudo sobre legado e sobre o que queremos deixar para as crianças falarem”, desabafou Do Bronx.

“Não é que não faça sentido enfrentar outro nome. Sou empregado do UFC. O que eles falarem, vamos acatar. Mas sou o desafiante número 1 e bati todos abaixo de mim. A luta com Conor (McGregor) é uma luta que eu venho pedindo há muito tempo. Nunca menti sobre querer enfrentar Conor. Charles Oliveira contra Conor McGregor, luta do dinheiro. É uma luta que vai trazer muito dinheiro. Nós dois vendemos. É a luta que todos querem. O único que não sabemos se quer é Conor, porque já falamos várias vezes que lutamos em qualquer peso. Diga o lugar e estarei lá. Mande o contrato e assinaremos. Luta pelo título? Também estou esperando. O UFC decide. Eu mereço. Estou aqui perto das pessoas que me amam de verdade e esperando meu momento”, afirmou.

CARD PRINCIPAL DO UFC 294:

Islam Makhachev x Alexander Volkanovski

Kamaru Usman x Khamzat Chimaev

Magomed Ankalaev x Johnny Walker

Ikram Aliskerov x Warlley Alves

Said Nurmagomedov x Muin Gafurov

CARD PRELIMINAR:

Tim Elliott x Muhammad Mokaev

Mohammad Yahya x Trevor Peek

Javid Basharat x Victor Henry

Abu Azaitar x Sedriques Dumas

Mike Breeden x Anshul Jubli

Nathaniel Wood x Muhammad Naimov

Viktoriia Dudakova x Jihn Yu Frey

Shara Magomedov x Bruno "Blindado" Silva.