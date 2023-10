Oscilação no fim da temporada pode prejudicar sonho do Atlético de ir à Libertadores?

Após vencer o Bragantino fora de casa por 2 a 1, o Atlético-MG chegou aos 46 pontos, se recuperou da derrota no clássico contra o Cruzeiro no último fim de semana e segue próximo dos times que brigam por uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2024.

Em sétimo lugar, o alvinegro viu a diferença para o Flamengo, quarto colocado, cair para quatro pontos. Já a distância para o Grêmio, último time do G-6, seguiu em um ponto. O Galo agora busca voltar ao pelotão de frente, algo que não acontece desde a 11ª rodada.

Para isso, o clube mineiro busca a volta da regularidade como mandante. Até aqui, o Atlético tem a oitava pior campanha em casa, com apenas 50% de aproveitamento. Em 14 partidas, foram seis vitórias, três empates e cinco derrotas.

O desempenho em seu próprio território se contrasta com o retrospecto longe de Belo Horizonte. Os jogos fora de casa são o ponto alto do alvinegro em 2023. Após 29 rodadas, o Galo tem a melhor campanha como visitante na competição, com 25 pontos e 55,5% de aproveitamento.

Chegada de Felipão e série sem vitórias

Após a conturbada saída de Eduardo Coudet do comando da equipe, Luiz Felipe Scolari foi o escolhido da diretoria atleticana para assumir como treinador. Porém, o desempenho inicial do pentacampeão do mundo foi abaixo do esperado.

Além da eliminação na Libertadores para o Palmeiras, o Galo amargou uma série de sete partidas sem vencer, sequência que fez o time cair do quinto para o 13º lugar. Porém, depois da vitória contra o São Paulo no Morumbi, o alvinegro se recuperou na competição, mas deixou pontos preciosos escaparem pelo caminho.

Tropeços contra os times do Z-4

Os times que brigam contra o rebaixamento tem sido uma pedra no sapato atleticano. Do início do campeonato até a 29ª rodada, o clube mineiro perdeu 15 pontos contra os seis últimos colocados, sendo oito em casa.

Derrotas para o Vasco e Coritiba e um empate contra o América-MG após abrir 2 a 0 no placar pesaram na campanha irregular do Galo em Belo Horizonte e na tabela de classificação.

Chance de recuperação na Arena MRV

O Atlético volta a campo neste sábado (28) para encarar o Fluminense, em casa. De olho na grande final da Libertadores, o tricolor carioca deve poupar seus principais jogadores e entrar em campo com um time alternativo.

Para o Galo, é a chance de voltar a vencer como mandante, dar fim a série de derrotas em seu território e aumentar as chances de se classificar para a Libertadores.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o alvinegro tem 52,8% de chances de classificação, que podem aumentar em caso de triunfo na próxima rodada.